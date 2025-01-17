Казахстан – лидер по импорту молочной продукции из России

Экспорт молочной продукции из России в 2024 году составил более 24 тыс т. Лидером по импорту российских товаров стал Казахстан.

Более 24 тыс т молочной продукции на $438 млн экспортировала Россия в другие страны в 2024 году, страна нарастила поставки на 6%, а выручку – на 19%.

Как сообщает Sputnik Азербайджан, лидером по импорту российской молочной продукции в прошедшем году стал Казахстан - $184 млн. В тройку вошли Беларусь и Узбекистан.

Отмечается, что пятерку замкнули Азербайджан, который приобрел в 2024 году у России молочных товаров на $18 млн, и Китай с аналогичным показателем.

Стоит добавить, что в 2024 году Россия увеличила поставки молочной продукции, а также прибыль с этого. В 2023 году было экспортировано 23,2 тыс т на $369 млн.