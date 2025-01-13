Свыше 400 тыс цветов озеленили Кисловодск

Власти Кисловодска сообщили, что в 2024 году в городе посадили рекордное количество растений. Они радовали туристов и местных жителей.

В 2024 году в Кисловодске посадили более 400 тыс многолетних и однолетних растений, пишет пресс-служба администрации города в Ставропольском крае.

Отмечается, что общая площадь цветников превысила 10 тыс кв м. Там добавили, что жителей и гостей города порадовали кустарники и цветы в парках, скверах, на площадях.

Мэр Кисловодска Евгений Моисеев заявил, что каждый год на клумбах представляются новые эскизы. Глава города добавил, что они становятся уникальным произведением искусства.