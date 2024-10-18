Первый участок дороги в обход Хасавюрта откроют в этом году

Обход Хасавюрта откроется для автомобилей уже в первые месяцы 2025 годы. Сначала будет доступно 9 км пути.

Первые 9 км трассы в обход Хасавюрта откроют в первой половине 2025 года, передали в пресс-службе правительства Дагестана.

Сообщается, что специалисты закончили работы по укладке асфальта, сейчас создается дополнительный слой покрытия, который бы защищал дорогу от воздействия большегрузов.

Также выполняются работы по обустройству системы освещения.

В правительстве республики отметили, что в планах на ближайшую перспективу – ремонт трассы федерального уровня "Кавказ" от Тюбе до Шамхал-Термен.