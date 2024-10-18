Вестник Кавказа

Первый участок дороги в обход Хасавюрта откроют в этом году

Первый участок дороги в обход Хасавюрта откроют в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обход Хасавюрта откроется для автомобилей уже в первые месяцы 2025 годы. Сначала будет доступно 9 км пути.

Первые 9 км трассы в обход Хасавюрта откроют в первой половине 2025 года, передали в пресс-службе правительства Дагестана. 

Сообщается, что специалисты закончили работы по укладке асфальта, сейчас создается дополнительный слой покрытия, который бы защищал дорогу от воздействия большегрузов. 

Также выполняются работы по обустройству системы освещения. 

В правительстве республики отметили, что в планах на ближайшую перспективу – ремонт трассы федерального уровня "Кавказ" от Тюбе до Шамхал-Термен.

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