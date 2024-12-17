Вестник Кавказа

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для грузовиков

Пробка из грузовиков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Непогода повлияла на режим функционирования Военно-Грузинской дороги. С 21:40 введены ограничения на проезд большегрузов.

Движение грузовиков временно запретили на участке Военно-Грузинской дороги из-за непогоды, передает управление МЧС по Северной Осетии.

Отмечается, что ограничения введены на фоне сильного снегопада. Водители фур временно не смогут передвигаться на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из России. 

Сообщается, что ограничения действуют с 21:40 мск 14 января до особого распоряжения. 

Напомним, что Военно-Грузинская дорога сейчас является единственной транспортной артерией, которая ведет из России в Грузию и Армению.

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