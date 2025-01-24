Парк "Ривьера" в Сочи обрел новые аттракционы

В сочинском парке "Ривьера" не прерывается обновление инфраструктуры, начальная стадия которого завершилась в 2024 году. С начала января работы возобновились: уже были установлены новые аттракционы и другие объекты.

В Сочи в Краснодарском крае продолжают реконструировать знаменитый парк "Ривьера": с начала года там высадили еще 5 пальм и установили новые аттракционы, передали в городской администрации.

"В этом году в «Ривьере» запланировано обновление и расширение спортивной инфраструктуры. Помимо дальнейшего благоустройства территорий будет выполнен ремонт баскетбольной площадки, перенесена зона настольного тенниса, появится новая шахматная гостиная"

- администрация Сочи

Начальная стадия работ завершилась в минувшем году. Тогда в парке были организованы зеленые зоны, заменены инженерная инфраструктура и освещение, также рабочие уложили новую тротуарную плитку.