Вестник Кавказа

Парк "Ривьера" в Сочи обрел новые аттракционы

Парк "Ривьера" в Сочи обрел новые аттракционы
© Фото: telegram-канал администрации Сочи
В сочинском парке "Ривьера" не прерывается обновление инфраструктуры, начальная стадия которого завершилась в 2024 году. С начала января работы возобновились: уже были установлены новые аттракционы и другие объекты.

В Сочи в Краснодарском крае продолжают реконструировать знаменитый парк "Ривьера": с начала года там высадили еще 5 пальм и установили новые аттракционы, передали в городской администрации.

"В этом году в «Ривьере» запланировано обновление и расширение спортивной инфраструктуры. Помимо дальнейшего благоустройства территорий будет выполнен ремонт баскетбольной площадки, перенесена зона настольного тенниса, появится новая шахматная гостиная"

- администрация Сочи

Начальная стадия работ завершилась в минувшем году. Тогда в парке были организованы зеленые зоны, заменены инженерная инфраструктура и освещение, также рабочие уложили новую тротуарную плитку.

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