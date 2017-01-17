Платных парковок в Сочи станет больше

Еще на 36 улицах Большого Сочи с понедельника, 3 февраля, заработают дополнительные платные парковки - их разместят на обочинах рядом с проезжей частью, а цены за машиноместо составят от 105 до 170 рублей в час.

Курортному Сочи катастрофически не хватает парковочных мест, причем это происходит не только в высокий сезон, в который на городские курорты на личных автомобилях устремляются и жители российских регионов, и соседних областей Краснодарского края. Парковочных мест не хватает и зимой. Поэтому администрация Сочи сообщила, что с 3 февраля в городе появятся дополнительные парковки.

Конечно, они будут платными, но их будет много, и появятся новые парковочные места обочинах дорог на 36 улицах в трех районах города, передает портал Юга.ру.

В Центральном районе города платные парковки заработают на четырех улицах и в двух переулках, в Адлерском районе они будут расположены на 12 улицах и в одном переулке, а в Лазаревском районе - на 15 улицах и в двух переулках. На всех участках нанесут дорожную разметку и установят дорожные знаки и информационные щиты.

Платные парковки будут работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, оставить машину на такой парковке будет стоить от 105 до 170 рублей в час в зависимости от востребованности улицы у водителей.