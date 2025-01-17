Вестник Кавказа

Казахстан готов к полноформатному сотрудничеству с Россией

Казахстан готов к полноформатному сотрудничеству с Россией
© Фото: сайт правительства России
Тесное взаимодействие и сотрудничество в полном формате – то, к чему готова Астана в отношениях с Москвой. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Казахстана в Астане.

Казахстан готов к развитию полноформатного партнерства с Россией. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр РК Олжас Бектенов в ходе встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным в Астане.

"Важная задача - обеспечить полноценную практическую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Правительство Казахстана готово тесно взаимодействовать и развивать полноформатное сотрудничество по всем направлениям"

- Олжас Бектенов

Он подчеркнул усилия президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина, благодаря которым отношения двух стран вышли на качественно иной уровень.

В ответ на это, российский премьер назвал Казахстан партнером и союзником Москвы и также отметил важность встречи Токаева и Путина в Астане, где были заключены важные договоренности в рамках развития будущего сотрудничества.

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