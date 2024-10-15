Росатом готов построить АЭС в Казахстане

Россия готова помочь Казахстану развивать атомную энергетику. В Росатоме заявили о готовности сотрудничать с Астаной по вопросу постройки АЭС в республике.
Россия и Казахстан близки к соглашению по вопросу постройки АЭС на территории центральноазиатской республики, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.
"По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений"
– Алексей Лихачев
Лихачев подчеркнул, что Казахстан интенсивно прорабатывает вопрос постройки АЭС, сотрудничая с разными компаниями. По словам главы Росатома, Астана проявляет интерес к функционированию атомной отрасли в России.
Москва, в свою очередь, готова к работе в Казахстане по атомному направлению, отметил Лихачев.
"Здесь мы будем с особым удовольствием работать"
– Алексей Лихачев