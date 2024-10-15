Вестник Кавказа

Росатом готов построить АЭС в Казахстане

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Россия готова помочь Казахстану развивать атомную энергетику. В Росатоме заявили о готовности сотрудничать с Астаной по вопросу постройки АЭС в республике.

Россия и Казахстан близки к соглашению по вопросу постройки АЭС на территории центральноазиатской республики, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. 

"По контексту обсуждений сегодня на встрече руководителей правительств наших стран, можно сделать вывод, что мы идем в сторону совместных решений"

– Алексей Лихачев 

Лихачев подчеркнул, что Казахстан интенсивно прорабатывает вопрос постройки АЭС, сотрудничая с разными компаниями. По словам главы Росатома, Астана проявляет интерес к функционированию атомной отрасли в России. 

Москва, в свою очередь, готова к работе в Казахстане по атомному направлению, отметил Лихачев. 

"Здесь мы будем с особым удовольствием работать"

– Алексей Лихачев

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