Вестник Кавказа

Российская делегация покинула Эр-Рияд

Российская делегация покинула Эр-Рияд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские представители, которые встречались в Эр-Рияде с дипломатами из Вашингтона, вылетели в Москву.

Российская делегация, которая проводила в Эр-Рияде переговоры с представителями США, покинула столицу Саудовской Аравии. 

Сообщается, что представители РФ отправились в Москву на самолете Специального летного отряда. 

Отметим, что представители Москвы и Вашингтона провели первую за несколько лет встречу, в рамках которой обсуждалась нормализация отношений между странами и восстановление дипломатических контактов. Также стороны договорились о запуске процесса по украинскому урегулированию.

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