Российская делегация покинула Эр-Рияд

Российские представители, которые встречались в Эр-Рияде с дипломатами из Вашингтона, вылетели в Москву.
Российская делегация, которая проводила в Эр-Рияде переговоры с представителями США, покинула столицу Саудовской Аравии.
Сообщается, что представители РФ отправились в Москву на самолете Специального летного отряда.
Отметим, что представители Москвы и Вашингтона провели первую за несколько лет встречу, в рамках которой обсуждалась нормализация отношений между странами и восстановление дипломатических контактов. Также стороны договорились о запуске процесса по украинскому урегулированию.