Вестник Кавказа

Все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ в Лермонтове

Все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ в Лермонтове
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Лермонтове. В связи с этим в общеобразовательных организациях города ввели карантин.

В Лермонтове из-за ОРВИ закрыли на карантин все школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы местной администрации.

Данное решение принято в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ среди школьников.

"В городе Лермонтове среди детей в возрастной группе 7-18 лет ежедневно регистрируется более 15 случаев ОРВИ и гриппа. Превышение эпидпорога составило 94,7%"

– Елена Кобзева

Она добавила, что в городе временно запретили проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.

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