Все школы закрыли на карантин из-за ОРВИ в Лермонтове

Рост заболеваемости ОРВИ зафиксирован в Лермонтове. В связи с этим в общеобразовательных организациях города ввели карантин.

В Лермонтове из-за ОРВИ закрыли на карантин все школ. Об этом сказано в Telegram-канале главы местной администрации.

Данное решение принято в целях предупреждения распространения гриппа и ОРВИ среди школьников.

"В городе Лермонтове среди детей в возрастной группе 7-18 лет ежедневно регистрируется более 15 случаев ОРВИ и гриппа. Превышение эпидпорога составило 94,7%"

– Елена Кобзева

Она добавила, что в городе временно запретили проводить массовые культурные и спортивные мероприятия.