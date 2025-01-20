Южная АЭС может быть построена на Кубани

В Краснодарском крае могут построить Южную АЭС. В качестве одного из трех возможных мест размещения рассматривается Ейск.

Глава управления проектами жизненного цикла АЭС "Росатом" Марина Киселева сообщила о возможном строительстве Южной АЭС на Кубани.

По ее словам, возможная площадка, которая соответствует нормам и правилам для возведения станции, находится в городе Ейске.

"Там не потребуется крупного сетевого строительства, она у нас сейчас планируется как вероятная"

- Марина Киселева

Замминистра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов сказал, что регион готов рассматривать все возможные площадки для размещения атомной станции.

При этом Киселева добавила, что Южная АЭС может быть возведена в Ростовской области. В качестве площадки рассматривается Волгодонск.