Вестник Кавказа

Предупреждение об угрозе спуска лавин объявили в Кабардино-Балкарии

Эльбрус
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МЧС КБР распространило предупреждение о лавиноопасности в республике. Оно будет действовать до конца завтрашнего дня.

В ближайшие двое суток в горах Кабардино-Балкарии будет сохраняться опасность образования лавин. Об этом информирует 18 февраля региональный главк МЧС.

В министерстве призвали граждан кататься в горах только на разрешенных трассах и стараться избегать мест возможного спуска лавин, которые обычно возникают на склонах крутизной примерно 30 градусов.

Ранее сообщалось, что до 19 февраля включительно в КБР ожидается сильный снегопад.

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