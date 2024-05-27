США "деликатно" предупредили Узбекистан о первой АЭС

Узбекистану следует быть очень осторожным в выборе страны, которая будет возводить первую в республике АЭС, и хорошо, если это будет не Россия, а США, заявил новый посол Вашингтона в Ташкенте Джонатан Хеник.

Узбекистану нужно быть очень разборчивым при выборе технических партнеров для строительства своей первой атомной электростанции, заявил сегодня на конференции по атомной энергетике в Самарканде новый посол США Джонатан Хеник.

"Конечно, выбор партнеров зависит от Узбекистана. Мы бы призвали быть очень осторожными в исследованиях и разработке технологий, а также выбирать технических партнеров, которые предлагают наилучшее сочетание технологий для республики, имеют хорошую репутацию в области безопасности и других вопросах"

- Джонатан Хеник

Посол отметил, что для страны крайне важно получить хороший комплекс, эдакий симбиоз возобновляемых источников энергии и атомной энергетики, которая бы сбалансировала нагрузки, подчеркнув: что бы власти республики не решили по этому вопросу, США будут рады сотрудничать с ними, передает Podrobno.uz.

Не удержался дипломат и от того, чтобы подчеркнуть: США и многие их партнеры по всему миру делают то же самое, планируя будущее, и стране стоит тщательно рассмотреть американские технологии.

Напомним, в мае в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан было подписано соглашение о строительстве в Джизакской области АЭС малой мощности, а уже в начале июня состоялось первое совещание по вопросу предстоящего строительства. Представители "Росатома" и "Узатома" осмотрели участок, на котором будет реализован совместный проект - сооружение шестиблочной АЭС малой мощности. Делегация осмотрела территорию, где осенью начнутся работы по созданию инфраструктуры будущей шестиблочной АЭС.