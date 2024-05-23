Россия построит АЭС в Узбекистане: контракт подписан

Москва и Ташкент окончательно договорились о строительстве АЭС малой мощности в Узбекистане. Соответствующий документ был подписан в ходе визита в Ташкент президента Владимира Путина.

Россия и Узбекистан заключили контракт на создание в РУз атомной электростанции, сообщает Росатом.

В заявлении госкорпорации отмечено, что это произошло в ходе визита российского лидера в Ташкент. Документ был подписан в присутствии Владимира Путина и Шавката Мирзиеева. Согласно ему, стороны расширяют сотрудничество для создания в Узбекистане АЭС малой мощности. Она будет возводиться по российскому проекту.

"Также на полях мероприятия "Атомстройэкспорт" и Дирекция по строительству АЭС при Агентстве по атомной энергии при кабинете министров Республики Узбекистан подписали контракт на сооружение АСММ"

– Росатом

Согласно проекту, объект будет возведен в Джизакской области в центральной части страны. Мощность ее составит 330 МВТ – на АСММ будут вырабатывать энергию шесть реакторов, мощность каждого достигнет 55 МВт. Генподрядчиком станет Росатом, в строительстве будут участвовать и местные компании.

О важном значении нового проекта рассказал гендиректор российской госкорпорации. По словам Алексея Лихачева, речь идет о первом в истории экспортном контракте на создание АСММ. Заключив его, Россия подтвердила свой статус мирового лидера в атомной энергетике. Глава Росатома добавил, что строительные работы стартуют уже летом.