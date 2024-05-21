Москва и Ташкент прорабатывают вопрос строительства АЭС в Узбекистане

Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы строительства АЭС в республике. Речь идет о станции с малыми ядерными реакторами. Также страны прорабатывают создание крупных производств.

Москва и Ташкент прорабатывают вопросы возведения в Узбекистане атомной электростанции, говорится в материалах к визиту Владимира Путина в республику.

Напомним, российский лидер совершит визит в Узбекистан 26-27 мая.

В документе сказано, что речь идет о станции с малыми ядерными реакторами. В настоящее время идет согласование генерального контракта по АЭС.

Помимо этого, в материалах сказано, что президенты двух государств намерены поговорить о строительстве в Узбекистане медно-обогатительной фабрики, газохимического комплекса и металлургического кластера.