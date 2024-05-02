Путин приедет в Узбекистан 

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана. Стороны обсудили предстоящий визит российского лидера и двусторонние отношения.

Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры стран обсудили подготовку Путина в Узбекистан, а также двусторонние отношения, в частности, в торгово-экономической сфере.

Помимо этого, президент РФ поделился впечатлениями о своей поездке в Китай и встрече с руководством этой страны.

В заключение телефонного разговора главы государств подтвердили стремление продолжать укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства.

Что обсудят Путин и Мирзиеев?

Директор Информационно-аналитического центра МГУ Дарья Чижова в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказала, что российско-узбекские отношения характеризуются широкой не только экономической, но и политической повесткой.

"За последние годы динамика торговли между Россией и Узбекистаном показывает беспрецедентный рост, в том числе и за счет усиления спектра и направления сотрудничества. Безусловно, здесь и вопросы сельского хозяйства, и вопросы промышленных операций, и вопросы взаимодействия в сфере газового сотрудничества, которое тоже является одним из ключевых элементов российско-узбекского партнерства", – указала эксперт.

Она подчеркнула, что госвизит Путина в Узбекистан будет знаковым – это первый визит в государство Центральной Азии после инаугурации. "Первый визит был в Китай, а затем, соответственно, в Узбекистан. И это довольно знаково для российско-узбекских отношений, потому что уровень взаимодействия между нашими странами растет и на уровне экономики, и на уровне политики, и на уровне гуманитарной сферы. Узбекистан – один из крупнейших центров, который заинтересован в привлечении российского образования, в частности, открытия филиалов российских ВУЗов, строительство гуманитарных инфраструктурных объектов тоже входит в повестку. И в этом смысле здесь важен и символизм коммуникации между Россией и Узбекистаном, и, конечно, системное взаимовыгодное экономическое сотрудничество, которое на протяжении последних лет показывает такую динамику", – указала директор ИАЦ МГУ.

Направления торгово-экономического сотрудничества России и Узбекистана

Одно из ключевых направлений, по словам Дарьи Чижовой, – сельское хозяйство. "Даже недавно на полях заседания ВЕЭС говорили как раз непосредственно про сельское хозяйство и про то, как Россия заинтересована в развитии сельскохозяйственного сотрудничества с Узбекистаном. Узбекистан сейчас переориентирует собственное производство с хлопкового производства на плодово-овощную продукцию, Россия выступает интересантом этого процесса. Мы видим, как растет количество продуктов из Узбекистана на прилавках российских магазинов. Это тоже яркий маркер. Для Узбекистана это очень важное направление, потом что сельское хозяйство для него – одно из ключевых направлений для развития собственной экономики", – отметила Дарья Чижова.

"Второе – это газовое сотрудничество. Эта тема фактически знаменовала наши отношения на протяжении последних двух лет, когда начались газовые кризисы в Узбекистане, где энергопотребление выросло, но при этом собственных мощностей электроэнергетике не хватает зимой на системной основе. И в этом смысле сотрудничество с Россией в сфере нефтегаза, в сфере и транзита и закупки для Узбекистана крайне перспективно и интересно", – пояснила экксперт.

"На мой взгляд, еще одно важное направление – это промышленное производство. Сам Узбекистан стремится сейчас стать хабом для привлечения инвестиций в промышленной сфере и строительства обрабатывающих, перерабатывающих заводов и объектов. Россия выступает крупнейшим инвестором в экономику Узбекистана. И в этом смысле инвестиционное сотрудничество, в частности, промышленный сектор – это одно из ключевых направлений коммуникации между нашими, так сказать, государственными системами, не только на уровне лидеров, но и на уровне кабинетов министров и на уровне законодательных органов", – заявила она.

Наконец, по словам директора ИАЦ МГУ, скорее всего, будет затронута тема трудовой миграции, поскольку трудовая миграция из Узбекистана – это тоже одно из важных направлений экономики в России. Происходит ужесточение законодательства в миграционной сфере, при этом оно носит системный характер и началось не с теракта в "Крокусе", а довольно давно, как раз таки в сторону систематизации процессов миграции и, в первую очередь, превращения ее в организованную миграцию, а не в стихийную. Даже регионы формулируют целевые наборы, открываются специализированные центры и целенаправленно, централизованно, под конкретные задачи, с конкретными работодателями набираются трудовые ресурсы. Эта тема тоже, на мой взгляд, будет важной и значимой, если не в общении двух лидеров, то, по крайней мере, на полях внутри широкой повестки российско-узбекских отношений", – заключила Дарья Чижова.