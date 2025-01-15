Вестник Кавказа

Встреча по транспортному коридору Север-Юг пройдет в Москве 28 января

Встреча по транспортному коридору Север-Юг пройдет в Москве 28 января
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы министерств транспорта России, Азербайджана и Ирана проведут встречу, на которой обсудят международный транспортный коридор Север-Юг, на следующей неделе. Она состоится 28 января в Москве.

Трехсторонняя встреча министров транспорта РФ, АР и ИРИ по МТК Север-Юг будет проведена в российской столице 28 января, рассказала глава Миндорог Исламской Республики Фарзане Садег.

Соответствующее заявление она сделала в ходе церемонии подписания документа о взаимопонимании между Баку и Тегераном по итогам очередного заседания Совместной азербайджано-иранской экономической комиссии.

Министр пояснила, что на повестке встречи будет прежде всего создание эффективных механизмов, которые позволили бы нарастить транзитный потенциал коридора: цель, которую преследуют участники проекта, – 15 млн т грузов ежегодно.

Кроме того, Садег подчеркнула, что Москва, Баку и Тегеран пришли к полному согласию по совершенствованию МТК Север-Юг – важнейшего маршрута для развития логистики, причем не только в регионе, но и на международном уровне. А железной дороге Решт-Астара, обратила внимание министр, принадлежит стратегическую роль в его развитии.

"Сегодняшнее соглашение (между Азербайджаном и Ираном - ред.) подчеркивает важное значение Азербайджана как ключевого звена в грузоперевозках между Ираном, Азербайджаном и Россией. Оно откроет новые возможности для оптимизации транспортных потоков и укрепления сотрудничества между странами"

– Фарзане Садег

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