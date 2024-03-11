В Сочи сдали два дома с видом на море

Сегодня в курортном Сочи семьи молодых горожан получили ключи от своих новых квартир, за которые им не придется платить огромные деньги – оба дома на улице Вишневой построены для сдачи квартир внаем.

Власти Сочи сегодня порадовали молодые семьи горожан, которые теперь смогут жить в собственных квартирах с видом на море, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Строители не только полностью закончили отделку во внутренних жилых помещениях на улице Вишневой, но и уже завершают благоустройство прилегающей к новым домам территории, на которой разместятся детские и спортивные площадки, зеленые зоны, общественное пространство и автомобильная парковка, передает "АиФ-Юг".

А в скором времени здесь же, на Вишневой, вырастет третий дом - для работников сферы образования, квартиры в котором тоже будут выдаваться по договорам социального найма, добавили в администрации.