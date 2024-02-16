Почему надо купить квартиру в Сочи  

Самая дешевая квартира в новостройке в Сочи обойдется в 10 млн рублей. По мнению экспертов рынка недвижимости, покупка такого вида недвижимости – хорошая инвестиция.

Сочи, известный курортный город на побережье Черного моря, привлекает не только туристов, но и инвесторов, желающих приобрести недвижимость. Согласно последним данным, одним из самых доступных вариантов стала студия в Хостинском районе, которая уже готова к заселению.

Площадь студии – 23,3 кв м, ее стоимость – 10 млн. По данным риелторов, в настоящий момент это отличное соотношение цены и качества.

«Жить в Хостинском районе – значит наслаждаться живописными видами на горы и море, а также иметь возможность быстро добраться до центра города и пляжей»

– говорится в объявлении о продаже

Инвестиции в недвижимость в Сочи: перспективы роста

Приобретение жилья в Сочи не только обеспечивает комфортное проживание, но и является отличным инвестиционным решением. Сочи пользуется популярностью как у туристов, так и у постоянных жителей, что гарантирует стабильный спрос на аренду и покупку жилья.

Почему стоит вложиться в недвижимость в Хостинском районе?

Хостинский район сочетает в себе уединение и близость к городской инфраструктуре. Здесь можно наслаждаться тишиной и природой, не отказывая себе в удобствах цивилизации. Кроме того, развитие инфраструктуры района способствует повышению стоимости недвижимости, что делает его привлекательным для инвестиций.