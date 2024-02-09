Вестник Кавказа
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Россияне стали лидерами среди покупателей квартир в Турции

Россияне стали лидерами среди покупателей квартир в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские граждане заняли лидирующие позиции в списке тех, кто купил больше всего жилых объектов в Турции в январе. В прошлом году россияне выкупили свыше 10 тыс домов и квартир в республике.

Граждане РФ в прошлом месяце приобрели более 500 квартир на территории Турции.

Таким образом, россияне второй год подряд становятся первыми в списке покупателей турецкой недвижимости. Такую информацию распространил национальный институт статистики.

В прошлом году российские граждане стали обладателями свыше 10 тыс домов и квартир.

Отмечается, что чаще всего россияне приобретают жилье в курортной Анталье – 747 квартир. В Стамбуле приобретено 710 объектов жилья, а в Мерсине 211.

Также в январе чаще всего приобретали жилье граждане Ирана и Украины.

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