В Симферополь на Новый год пустят еще два поезда

Из Москвы в Симферополь в конце декабря будут запущены дополнительные поезда. В основном составы будут состоять из плацкартных вагонов.

В преддверии новогодних каникул перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" решил включить в расписание дополнительные пассажирские поезда в Крым.

"Поезд будет отправляться из Москвы в дополнительные даты 25, 26 декабря и 12 января в 0:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10. Из Симферополя поезд будет отправляться в дополнительные даты 23 и 24 декабря, а также 10 января в 1:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26"

– компания

Отправление "Таврии" осуществляется с Павелецкого вокзала. Большинство вагонов в составе - плацкартные.

Поезд до Симферополя идет свыше 30 часов, также добраться в регион сейчас можно автобусом или на автомобиле.