В России построят еще 21 новый горнолыжный курорт

Всего за пять лет, до конца 2028 года, в горнолыжную инфраструктуру в России инвестируют 600 млрд рублей, на которые построят 21 новый курорт, в том числе и на Северном Кавказе.

В России растут инвестиции в горнолыжную отрасль - в ближайшие три-пять лет они достигнут 600 млрд рублей, рассказал на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ), проходящего в Грозном, генеральный директор АНО "Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий" Илья Виноградов.

"Это и новые курорты с новыми объектами, объектами инфраструктуры, объектами отдыха, большей частью и в регионах Северного Кавказа, и развитие уже существующих горнолыжных курортов. Все вместе эта цифра достигнет 600 млрд рублей"

- Илья Виноградов

В новые курорты инвесторы готовы направить 410 млрд рублей, 190 млрд рублей будет вложено в модернизацию и развитие ныне существующих курортов, отметл Виноградов, передает ТАСС.

Сейчас очень важно продвигать инвестиционные проекты, говорить о возможностях горнолыжных курортов, подчеркивать значение инвестиций в эту сферу - добавил Виноградов.