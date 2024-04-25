"Красная Поляна" стала популярнее у россиян

Сочинский горнолыжный курорт нарастил туристический поток за прошедший зимний сезон на 10%. Этой зимой курорт посетили 750 тыс гостей.

"Красная Поляна" отмечает завершение зимнего сезона возросшим туристическим потоком. Нынешней зимой на курорт приехали на 10% больше отдыхающих, чем в прошлом. Информацию об этом озвучила глава курорта Яна Перепечаева.

Она рассказала, что в этот раз "Красную Поляну" посетили 750 тыс путешественников.

"В общей сложности за зимний сезон 23/24 курорт посетили 750 тысяч гостей. Большая часть предпочла многодневных отдых на "Курорте Красная Поляна", остановившись в одном из 9 наших отелей или комплексе апартаментов. Увеличение турпотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 10%"

- Яна Перепечаева

Сообщается, что таких показателей удалось достичь благодаря новым турпродуктам, которые были внедрены на курорте в прошедшем сезоне. В частности, курорт заменил старое оборудование для катаний и увеличил количество инструкторов.

Теплый сезон на курорте начнется с 1 июня.

Ранее предполагалось, что туристический поток в прошедшем зимнем сезоне мог составить порядка 800 тыс туристов.