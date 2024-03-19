Вестник Кавказа

Сезон катания закрылся в Сочи

Сезон катания закрылся в Сочи
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжные курорты Сочи официально завершили сезон катания. Последние лыжники катались 5 мая на "Красной Поляне". С 6 мая сезон закрыт.

Горный кластер Сочи официально закрыл сезон катания, хотя в некоторых локациях трассы будут открыты даже летом.

"Особенности сочинского горного кластера таковы, что, несмотря на официальное завершение горнолыжного сезона, кататься в специальных сноупарках в горных долинах можно до середины лета"

– городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы

Официальное закрытие зимнего сезона состоялось накануне 5 мая. Курорт "Красная Поляна" стал последним, закрывающим сезон. Другие горные курорты раньше завершили зимний сезон.

Теперь горы Сочи будут готовить к открытию летнего сезона, он официально стартует 1 июня.

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