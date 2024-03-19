Сезон катания закрылся в Сочи

Горнолыжные курорты Сочи официально завершили сезон катания. Последние лыжники катались 5 мая на "Красной Поляне". С 6 мая сезон закрыт.
Горный кластер Сочи официально закрыл сезон катания, хотя в некоторых локациях трассы будут открыты даже летом.
"Особенности сочинского горного кластера таковы, что, несмотря на официальное завершение горнолыжного сезона, кататься в специальных сноупарках в горных долинах можно до середины лета"
– городской департамент курортов, туризма и потребительской сферы
Официальное закрытие зимнего сезона состоялось накануне 5 мая. Курорт "Красная Поляна" стал последним, закрывающим сезон. Другие горные курорты раньше завершили зимний сезон.
Теперь горы Сочи будут готовить к открытию летнего сезона, он официально стартует 1 июня.