Вестник Кавказа

Красная Поляна откроет летом новые экотропы

Красная Поляна откроет летом новые экотропы
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Летний сезон на "Красной Поляне" в Сочи будет ознаменован открытием двух новых экологических троп. Степень сложности маршрутов не будет превышать среднюю.

Сочинский горный курорт "Красная Поляна" откроет новые экологические тропы к летнему сезону этого года. Информацию об этом распространила пресс-служба курорта.

Всего на курорте запустят два новых маршрута. Один из них будет называться "Заброшенный бугель" и пройдет до заброшенной станции бугельной дороги, которая была возведена в 70-е годы и относилась к спортивному комплексу "Спартак".

Расстояние от начала до конца тропы составит 4 км.

Вторая экологическая тропа "Буковый лес" пройдет сквозь буковые насаждения около двух станций курорта, которые располагаются на самой вершине. Протяженность маршрута составит порядка 6 км.

Отмечается, что новые экомаршруты будут средней степени сложности.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1590 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Минтранс попросил авиаторов Сочи пока воздержаться от &quot;открытого неба&quot;

Минтранс попросил авиаторов Сочи пока воздержаться от "открытого неба"

Парки Краснодара к маю украсят десятки тысяч цветов

Парки Краснодара к маю украсят десятки тысяч цветов

Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества

Жителей Кубани предупредили о новой схеме мошенничества

Сочинский аэропорт присоединился к сервису по поиску багажа

Сочинский аэропорт присоединился к сервису по поиску багажа

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы