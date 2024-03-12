Красная Поляна откроет летом новые экотропы

Летний сезон на "Красной Поляне" в Сочи будет ознаменован открытием двух новых экологических троп. Степень сложности маршрутов не будет превышать среднюю.

Сочинский горный курорт "Красная Поляна" откроет новые экологические тропы к летнему сезону этого года. Информацию об этом распространила пресс-служба курорта.

Всего на курорте запустят два новых маршрута. Один из них будет называться "Заброшенный бугель" и пройдет до заброшенной станции бугельной дороги, которая была возведена в 70-е годы и относилась к спортивному комплексу "Спартак".

Расстояние от начала до конца тропы составит 4 км.

Вторая экологическая тропа "Буковый лес" пройдет сквозь буковые насаждения около двух станций курорта, которые располагаются на самой вершине. Протяженность маршрута составит порядка 6 км.

Отмечается, что новые экомаршруты будут средней степени сложности.