Вестник Кавказа

Ретропоезд в Гагру начнет курсировать из Сочи с начала мая

Ретропоезд в Гагру начнет курсировать из Сочи с начала мая
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поезд, стилизованный под советскую эпоху, вновь начнет курсировать из Туапсе в Гагру в первые майские выходные. По черноморскому побережью он будет ходить до октября.

Первые майские выходные будут отпразднованы запуском туристического поезда "Сочи", который ходит по маршруту Туапсе-Сочи-Гагра и в обратном направлении. Информацию об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Сообщается, что прокатиться на поезде можно будет до 7 октября.

В РЖД уточнили, что прохождение таможни и пограничные формальности для пассажиров состава будут проходить быстрее и проще.

Туристический поезд "Сочи" выполнен в стиле поздней советской эпохи. Первый подобный состав начал курсировать в 2020 году. В прошлом году ретропоезд перевез свыше 40 тыс пассажиров.

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