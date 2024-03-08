Абхазия вошла в лидеры бронирований на базах отдыха в марте

Базы отдыха в Гагре оказались вторыми по популярности среди россиян в марте. Абхазский курорт уступил только горному Архызу. Еще одна абхазская локация – Очамчира – заняла место в конце рейтинга.

Абхазские курорты вошли в топ бронирований мест на базах отдыха в марте среди российских туристов.

Рейтинг был составлен российским сервисом бронирования ТВИЛ.РУ. Его лидером стал курорт Архыз в Карачаево-Черкесии: на него пришлось 18% всех бронирований. При этом средняя стоимость ночи превышает 11,6 тыс рублей.

Второе место занял самый известный курорт Абхазии – Гагра, с 5% бронирований. Там средняя стоимость ночи составляет более 2,5 тыс рублей.

В топ-3 также попал Суздаль – 3% мартовских бронирований на базах, более 4,1 тыс за ночь.

Еще один абхазский курорт – Очамчира – попала на 9-е место в списке. Цена за размещение на базе отдыха – 3750 рублей.

Популярны среди россиян и кубанские Мезмай и Сочи, Каменномостский (Адыгея), Ая (Алтайский край) и Сортавала (Карелия), а также еще одна локация в КЧР – Теберда.