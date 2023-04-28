Отдых в Абхазии - куда поехать с детьми?

В Абхазии множество курортов на Черном море. Самые подходящие места для отдыха с детьми на море летом 2024 года назвали туроператоры.

Какие города Абхазии выбрать для того, чтобы поехать отдыхать с детьми на море? Российские туроператоры составили список лучших курортов и отелей в Абхазии, к которым стоит присмотреться, планируя путешествие с детьми.

В Гагру с детьми

Гагра находится неподалеку от границы, это один из самых популярных курортов Абхазии. Пляжи здесь галечные, также есть песчаные участки. «Центральный» пляж в Новой Гагре подойдет для детей, вход в воду пологий, есть аквапарк, набережная, тенистые зеленые парки. В районе Старой Гагре на пляже преимущественно галька среднего размера, все пляжи широкие, просторные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где остановиться в Гагре с семьей:

Alex Resort & SPA Hotel 4* - собственный пляж с шезлонгами, душем и детской инфраструктурой;

Aquamarine Family Club Hotel 4* - стоит на берегу, есть бассейн, пляж песчано-галечный свой, детский клуб и анимация;

спа-отель Amra Park Hotel & Spa - преимущество в том, что от ветра территория защищена зелеными горами;

A.V.Sokol - открытый подогреваемый бассейн, детская инфраструктура, шезлонги, зонты и полотенца для гостей;

семейный отель «Аквамарин» - на пляже некрупная галька;

пансионат «Сан-Марина» - рядом с городским пляжем, аквапарком и кафе;

дом отдыха «Солнечный» - стоит на склоне холма в сосновой роще, все номера видовые, окна смотрят на море.

Отдых с детьми в Пицунде

В Пицунде можно наслаждаться не только морем, но и соснами, почти все отели бухты стоят в окружении сосен, насыщающих воздух целебными эфирами и дающих тень. Рекомендуемые пляжи: «Центральный» у «Курорта Пицунда», пляж у Соснового Бора «Кипариска», пляж пансионата «Литфонд».

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Отели в Пицунде для отдыха с детьми:

«Золотые пески» - собственный пляж (галька) с навесами и шезлонгами, игровая площадка для детей;

санаторий «Самшитовая роща» - широкий оборудованный пляж, галька среднего размера;

«Курорт Пицунда» - мелкая галька, лежаки, аквапарк, море неглубокое;

пансионат «Литфонд» - плавный вход в воду, песчано-галечный пляж с лежаками и зонтами для гостей;

пансионат «Сосновая роща» - пологий вход в море в центральной части пляжа, покрытого галькой с песком, есть лежаки;

клубный отель «Дельфин» - широкий мелкогалечный пляж, пицундские сосны на берегу.

Семейный отдых в Новом Афоне

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Километровый городской пляж наводится возле Приморского парка, средняя галька, заход в море плавный, пляжный инвентарь платно.

Где остановиться в Новом Афоне с детьми:

отель Green Terrace - уединенная закрытая территория, несколько бассейнов с подогревом, первая береговая линия;

отель «Анакопия Клаб» - свой оборудованный пляж, первая линия;

экологический парк-отель Manresa Resort - 750 м до пляжа (планируется трансфер), вечерняя анимация, детская площадка, открытый бассейн.

На море в Цандрипш

Цандрипш – ближайшие к российской границе курортный поселок в Абхазии, знаменитый Белыми скалами. Берег покрыт галькой, прокат пляжного инвентаря есть на отдельных пляжах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отели в Цандрипше:

гостиница «Белые Скалы» - стоит неподалеку от моря, поблизости от отеля есть источник с целебной водой и ущелье с водопадами;

бутик-отель Art Hotel 3* - пляж с шезлонгами для постояльцев, подогреваемый бассейн;

гостевой дом «Шале у моря» - до пляжа 450 м, пляж общественный, мелко-галечный, есть детская площадка и зона для шашлыков;

отель «Гости Кавказа» - прошел реновацию, имеется открытый бассейн с подогревом, игровая площадка для детей, анимация, пляж в 750 м, платно - лежаки, душ, зонтики.

Отдых в Гудауте

Пляж на курорте широкий, с пологим входом в море, есть волнорезы. Пляжная территория благоустроена, есть кабинки для переодевания, в прокат можно взять зонтики и шезлонги.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отели для отдыха с детьми в городе Гудаута:

«Золотой якорь» - подогреваемый бассейн, пляж в 50 м, постояльцы могут бесплатно пользоваться лежаками и зонтами;

Sea Place - построен недавно, первая линия, свой пляж с бесплатными лежаками;

отель Villa Primorskoe - пляж песчано-галечный, бесплатные шезлонги, тенты, душ, детская площадка;

отель «Волга» - пляж галька с песком, территория благоустроена, зонтики и шезлонги в аренду;

отель «Папа-Дом» - построен недавно, рядом общественный пляж (галька), постояльцам бесплатно лежаки, полотенца, зонты, есть подогреваемый и обычный бассейны, анимация для детей;

эко-отель «Эко Папа» - 500 м до пляжа, шезлонги бесплатно, большой открытый подогреваемый бассейн, подходящий для детей.

Пляжный отдых в Сухуме с детьми

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сухуме есть песчаные пляжи, например протяженный «Мокко», он же Синопский - лежаки и зонты платно, глубина в море быстро нарастает. «Центральный» пляж обладает плавным входом, на берегу смесь гальки с песком, «Агудзерский» пляж галечный, платно можно воспользоваться зонтиками и лежаками, пляж «Маяк» с пологим входом, галечно-песочный, инвентарь платно, пляж «Айтар» - инфраструктура, кафе и тенты, вход в море плавный, вода спокойная.

Лучшие семейные отели Сухума:

отель «Интер-Сухум» - городской пляж в 100 м, отель в центре города, есть открытый подогреваемый бассейн;

пансионат «Айтар» - своя территория с парковой, пляж песчано-галечный, рядом дендропарк;

пансионат «Кяласур» - первая линия, вход пологий, песчано-галечный берег, инвентарь за отдельную плату, рядом дендропарк;

отель «Страна Души» - стоит на море, свой пляж, большая зеленая территория с кипарисами и эвкалиптами.

Пляжная Очамчира

Самый малолюдный и пока неразведанный массовым туристом черноморский курорт Абхазии. От российской границы до Очамчиры - 160 км, почти три часа езды. Отдыхать лучше на пляже в заливе Скурча, на полупесчаном пляже у села Джукмур, на пляже «Центральный». Инфраструктуры на пляжах курорта нет, море чистое и теплое.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В прошлом году в городе открыли крупный спа-отель «Черноморская жемчужина», он находится в первой линии, гостям доступны три подогреваемых бассейна.

Когда лучше всего ехать в Абхазию с детьми на море?

Самое теплое море в Абхазии - в августе, пляжный сезон длится с июня до первых чисел октября, максимальная жара стоит в июле. Черное море в Абхазии прогревается до 25-27 градусов, вода немного теплее и чище, чем в соседнем Сочи, пляжи не бывают переполнены даже в высокий сезон.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Рекомендации составлены при участии туроператоров АЛЕАН, FUN&SUN, «Интурист», «Мультитур», «Дельфин»,«Русский Экспресс», передает АТОР.