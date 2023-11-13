В ОДКБ учредили медаль за отличия в миротворческой деятельности

Страны ОДКБ учредили медаль, которая будет вручаться за особые отличия в миротворческой деятельности. Решение было принято в четверг советом организации.

В ОДКБ учредили медаль "Вместе к миру". Об этом рассказал пресс-секретарь Объединенного штаба организации.

Он подчеркнул, что медаль будет вручаться за миротворческую деятельность.

"Советом коллективной безопасности ОДКБ приняты решения о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, утверждено положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, учреждена медаль "Вместе к миру" для награждения лиц за особые отличия в области миротворчества"

– Владислав Щегрикович