В ОДКБ учредили медаль за отличия в миротворческой деятельности

Страны ОДКБ учредили медаль, которая будет вручаться за особые отличия в миротворческой деятельности. Решение было принято в четверг советом организации.
В ОДКБ учредили медаль "Вместе к миру". Об этом рассказал пресс-секретарь Объединенного штаба организации.
Он подчеркнул, что медаль будет вручаться за миротворческую деятельность.
"Советом коллективной безопасности ОДКБ приняты решения о мерах по развитию системы кризисного реагирования организации, утверждено положение об объединенном пресс-центре ОДКБ, учреждена медаль "Вместе к миру" для награждения лиц за особые отличия в области миротворчества"
– Владислав Щегрикович
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