Армения не думает о выходе из ОДКБ и выводе российской базы

Ереван не рассматривает возможность выйти из ОДКБ, заявили в МИД Армении. Аналогично не идет речи о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри.
Активно обсуждаемые в последнее время слухи о возможном отказе Армении от работы в ОДКБ и о выводе из страны военной базы ВС РФ не подтвердили в Ереване. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РА Мнацакан Сафарян.
Ранее с российской стороны прозвучало сомнение по поводу целесообразности этих аспектов российско-армянского сотрудничества.
"На данном этапе, на данным момент в нашей повестке таких вопросов нет"
– армянский дипломат
В ответ на вопрос о текущем состоянии отношений между РФ и РА, учитывая обвинения, которыми обмениваются должностные лица, Сафарян пояснил, что считает российско-армянские контакты рабочими.
В то же время, признал дипломат, по ряду момент возникают разногласия.
"Продолжаем работу по реагированию на них"
– Сафарян
Читайте нас в Дзен Новости Google News