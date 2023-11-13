Армения не думает о выходе из ОДКБ и выводе российской базы

Ереван не рассматривает возможность выйти из ОДКБ, заявили в МИД Армении. Аналогично не идет речи о выводе 102-й российской военной базы из Гюмри.

Активно обсуждаемые в последнее время слухи о возможном отказе Армении от работы в ОДКБ и о выводе из страны военной базы ВС РФ не подтвердили в Ереване. Соответствующее заявление сделал замглавы МИД РА Мнацакан Сафарян.

Ранее с российской стороны прозвучало сомнение по поводу целесообразности этих аспектов российско-армянского сотрудничества.

"На данном этапе, на данным момент в нашей повестке таких вопросов нет"

– армянский дипломат

В ответ на вопрос о текущем состоянии отношений между РФ и РА, учитывая обвинения, которыми обмениваются должностные лица, Сафарян пояснил, что считает российско-армянские контакты рабочими.

В то же время, признал дипломат, по ряду момент возникают разногласия.

"Продолжаем работу по реагированию на них"

– Сафарян