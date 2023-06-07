В Москве на выходных похолодает до +2 градусов

Опубликовано: 19:56, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередное похолодание ожидается в Москве в эти выходные. В ночь с субботы на воскресенье температура воздуха опустится до почти нулевой отметки.

Похолодание в Москве обещают синоптики на выходные - лето снова откладывается, сообщает цент погоды "Фобос".

К субботе в столицу придет антициклон. Погода будет сухой, осадков не ожидается.

Однако после жаркой пятницы (до +25 днем) заметно похолодает. Ветры с севера принесут прохладную, скорее майскую, а не июньскую погоду. Днем будет всего +15 +20, ночью столбики термометров опустятся до +2.

В ночь на понедельник тоже будет холодно, всего +3 +8. После обеда потеплеет до комфортных +21. А днем в понедельник погода снова станет по-настоящему летней - +19 +24.

"По всей видимости, лето будет раскачиваться почти весь июнь с отложенным на вторую половину месяца купальным сезоном. Ну, а настоящее жара придет только в июле"

– центр погоды "Фобос"