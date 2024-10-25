Погода в ноябре удивит россиян

Последний месяц осени будет теплым в центральной России. Метеорологическая зима придет на неделю или две позже привычного срока.

Ноябрь в Москве будет пасмурным и теплым, поделился ведущий специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Центральной России (Москва) ноябрь, в целом, выдастся на 2-2,5 градуса выше климатической нормы (норма: ночь "-3,3", день "+1,1")… последний месяц осени будет довольно пасмурным, слякотным, ветреным, но относительно теплым"

– Тишковец

При этом в столице можно ждать несколько больше осадков, чем обычно - плюс 10-30% к норме.

На Юге страны осадков, напротив, будет меньше нормы - до 20-40% дефицита. Воздух также будет прохладнее, на 1-3 градуса от нормы.

Снег может выпасть в центре страны в начале ноября, однако метеорологическая зима будет отложенной и придет в конце месяца.