Синоптики сообщили новых похолоданиях в столичном регионе на выходных. Температура может опуститься до отметок, подходящих апрелю или маю.
Рабочие дни пройдут в Москве с теплом, но весенние холода придут в столицу уже на выходные, сообщил научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд.
Он отметил, что комфортная погода будет ждать москвичей и гостей в пятницу - плюс 22-24, ночью она опустится до 7-10 градусов.
Но выходные дни, по словам эксперта, пройдут с низкой температурой, которая больше характерна для апреля и мая.
"С выходных в Москве ожидается понижение температуры, ночью - до плюс 4-8, а дневные температуры не достигнут 20, а будут в диапазоне плюс 17-18 градусов"
- Роман Вильфанд
При этом он добавил, что температура повысится до выше 20 градусов с середины июня.