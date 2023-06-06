Опубликовано: 16:55, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Синоптики сообщили новых похолоданиях в столичном регионе на выходных. Температура может опуститься до отметок, подходящих апрелю или маю.

Рабочие дни пройдут в Москве с теплом, но весенние холода придут в столицу уже на выходные, сообщил научный руководитель Гидромецентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что комфортная погода будет ждать москвичей и гостей в пятницу - плюс 22-24, ночью она опустится до 7-10 градусов.

Но выходные дни, по словам эксперта, пройдут с низкой температурой, которая больше характерна для апреля и мая.

"С выходных в Москве ожидается понижение температуры, ночью - до плюс 4-8, а дневные температуры не достигнут 20, а будут в диапазоне плюс 17-18 градусов"

- Роман Вильфанд

При этом он добавил, что температура повысится до выше 20 градусов с середины июня.