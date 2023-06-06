Лето в центр Европейской России придет на пару дней

Опубликовано: 18:59, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со среды по пятницу в центральных областях европейской части России установится летняя погода, однако к выходным она снова испортится. В субботу и воскресенье воздух прогреется максимум до плюс 18-19 градусов, а местами похолодает до минус 1 градуса.

В центральных областях европейской части России в ближайшие дни установится летняя погода. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".

Летняя погода

Согласно прогнозу синоптиков, 7 июня воздух прогреется до плюс 19-24 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди с грозами. В четверг осадков не будет, а температура практически не изменится.

Метеорологи отмечают, что в пятницу ожидается самый жаркий день на этой неделе. Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, однако к вечеру погода испортится. Вместе с осадками придет похолодание.

Очередное похолодание

Так, дневная температура в субботу составит плюс 14-19 градусов. В первой половине дня местами пройдут короткие дожди.

В воскресенье дожди прекратятся. Ночью температура опустится до плюс 1-6 градусов, а местами до минус 1 градуса. Дневная температура составит плюс 13-18 градусов.