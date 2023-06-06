Лето в центр Европейской России придет на пару дней

В центральных областях европейской части России в ближайшие дни установится летняя погода. Об этом рассказали в центре погоды "Фобос".
Летняя погода
Согласно прогнозу синоптиков, 7 июня воздух прогреется до плюс 19-24 градусов, при этом местами возможны кратковременные дожди с грозами. В четверг осадков не будет, а температура практически не изменится.
Метеорологи отмечают, что в пятницу ожидается самый жаркий день на этой неделе. Днем воздух прогреется до плюс 20-25 градусов, однако к вечеру погода испортится. Вместе с осадками придет похолодание.
Очередное похолодание
Так, дневная температура в субботу составит плюс 14-19 градусов. В первой половине дня местами пройдут короткие дожди.
В воскресенье дожди прекратятся. Ночью температура опустится до плюс 1-6 градусов, а местами до минус 1 градуса. Дневная температура составит плюс 13-18 градусов.