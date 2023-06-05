Погода в Москве в праздничные выходные будет прохладной

Опубликовано: 16:23, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Летнего тепла в длинные выходные в честь Дня России ждать не приходится. Синоптик дала сдержанный прогноз на уикенд и предупредила о ночном холоде.

В Москве в выходные 10, 11 и 12 июня будет около плюс 17-20, также вероятны небольшие осадки.

"В предстоящие выходные дни ожидается небольшое понижение температуры. Сначала это скажется только на дневной температуре, в субботу у нас будет плюс 16 - плюс 21 по региону, а потом и минимальная температура будет в пределах плюс 3 - плюс 8, дневная - не выше плюс 20 градусов по Цельсию"

– главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

Таким образом, в длинные выходные в столице и Подмосковье будет немного прохладно для июня, а строить планы лучше всего с учетом возможных дождей.