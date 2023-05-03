В Москве будет ветрено и тепло

Опубликовано: 7:14, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В среду в Москве и области воздух прогреется до 16-18 градусов. Также синоптики обещают небольшие осадки и порывистый ветер. Завтра в регионе начнется похолодание.

Погода в Москве сегодня будет довольно комфортная, температура воздуха днем может достичь плюс 18. Сквозь тучи временами будет проглядывать ясное небо.

«Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха в Москве составит 14-16 градусов тепла, по области - от 13 до 18 градусов»

– Гидрометцентр России

В столичном регионе 3 мая будет ветрено, юго-западный, западный ветер в порывах будет достигать 15 м/с. Он принесет перемены погоды, с завтрашнего дня в Москве начнется новая волна майского похолодания, по ночам прогнозируются заморозки, днем около 8 градусов тепла.