Вербное воскресенье 2025: что означает, как отмечают и что нельзя делать?

13 апреля христиане всего мира будут отмечать Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим. В этот день более двух тысяч лет назад произошло событие, навсегда изменившее ход истории и давшее толчок развитию новой религии - христианства. Что означает Вербное воскресенье и как его отмечать - рассказываем в этом материале.

Что за праздник Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье - двунадесятый праздник, который предшествует Пасхе: две важные церковные даты разделяет ровно неделя. В 2025 году Вербное воскресенье - 13 апреля, а Пасха - 20 апреля. Этот день отмечает признание Иисуса Христа Спасителем и Царем, что предопределило дальнейшие события в его жизни: распятие и воскрешение.

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Что произошло в Вербное воскресенье?

В день, который в России называют Вербным, Иисус Христос, Сын Божий, приехал в Иерусалим (вот почему праздник носит название Вход Господень в Иерусалим) верхом на осле, как было указано в древних пророчествах, чтобы как можно больше людей уверовали в Бога и открыли свои сердца для Спасения. Этот день Христом был выбран неслучайно: множество иудеев собирались в городе, чтобы отпраздновать Песах, и часть из них знали о чудесах, которые успел совершить Христос. Его встречали, как правителя, устилая путь, по которому он ехал, пальмовыми ветвями. В тот день еще больше людей поверили, что Иисус есть Спаситель, которого отправил Бог, дабы он искупил грехи человечества, даровав ему надежду на спасение.

В чем суть Вербного воскресенья?

История этого дня описывается всеми четырьмя евангелистами и представляет собой важный аспект в понимании того, как зародилось христианство. Фактически, произошедшее в этот и последующие дни было предсказано ветхозаветными пророками задолго до появления на свет Иисуса Христа. Пророк Исайя, Даниил, и Захария, а также цари Соломон и Давид, предрекали, что в мир в образе человека придет Спаситель, Мессия, и Царь, чьи страдания искупят грехи людей. Когда Христос вошел в Иерусалим, жители города приветствовали его как своего лидера и царя, тем самым признав его Спасителем и посланником Бога. Сам факт принятия Христа и его учения большим количеством людей дал толчок к появлению второй после иудаизма Аврааимической религии - христианства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что делают в Вербное воскресенье?

Главная традиция праздника - посещение церковной службы и освящение/благословение веточек вербы, либо накануне, когда проводится Всенощное бдение, либо в сам день праздника. Освещая вербы, люди отдают дань памяти событию, которое произошло две тысячи лет назад, и, как жители и гости древнего Иерусалима, этим жестом они провозглашают Иисуса Христа воплощением Бога и благодарят его за спасение, им дарованное.

Что можно есть в Вербное воскресенье?

Вербное воскресенье - день поста, в который церковные правила по случаю великого торжества, разрешают есть рыбу и пищу, приготовленную на постном масле. Пить красное вино тоже можно, при этом не злоупотребляя им.

Как праздновать Вербное воскресенье?

Несмотря на то, что Вербное воскресенье - большой и любимый в России праздник, справляют его умеренно, без излишних увеселений, поскольку продолжается пост. В этот день молятся о здоровье, благополучии, благодарят Бога за его чудеса, просят терпения и мудрости. Если есть возможность, можно помочь тем, кто нуждается, а если такой возможности нет, то при желании можно помолиться о всех страждущих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зачем нужна верба в Вербное воскресенье?

Российское название праздника и библейского события - Вербное воскресенье - связано с тем, что в наших широтах пальмовые листья, которыми устилали путь Сына Божьего, входящего в Иерусалим, заменили на веточки вербы - более распространённое и сакральное еще с языческих времён растение. Кроме освящения вербы и её сохранения, все остальные связанные с ней традиции - народные.

В Вербное воскресенье близкие бьют друг друга и даже своих животных ветками вербы для здоровья. Отсюда народное название праздника - Вербохлёст.

Вербу сохраняют на целый год, до следующего Вербного воскресенья, в качестве защиты дома и его жителей от злых духов, болезней и даже огня

Старые ветки вербы обычно сжигают, но если такой возможности нет, то можно отнести их в храм/церковь на утилизацию.

Что можно делать в Вербное воскресенье?

Работать в Вербное воскресенье можно, как и заниматься домашними делами, в частности, убирать в доме, стирать и мыться. Работа в огороде и на даче тоже разрешена: сажать картошку, как и любую другую культуру можно. Церковь не воспрещает труд, каким бы он ни был, даже в двунадесятые праздники, если человек при этом не забывает обращаться к Богу и, по возможности, посещать богослужения.

На кладбище в Вербное воскресенье тоже можно ходить, чтобы, например, привести в порядок могилы перед Пасхой, если возможности отправиться туда в другой день нет.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя в Вербное воскресенье?

В Вербное воскресенье нельзя венчаться: продолжается Великий пост. Также люди верующие в этот праздник стараются не грустить, не ругаться, не предаваться унынию, не злословить и не отказывать в помощи. Запретов народных больше, чем православных, но к ним церковь относится скептически:

труд запрещен как по дому, так и в огороде

шить и вышивать тоже нельзя

от стрижки и даже причесывания в народе в этот день отказывались, чтобы не спугнуть удачу.

Приметы на Вербное воскресенье

Приметы в вербное воскресенье связаны, в первую очередь, с погодой и урожаем:

если в Вербное мороз, то осенний урожай будет удачный

если в Вербное воскресенье идёт дождь, то лето будет прохладным, а урожай проса и гречихи - хорошим.

если на Вербохлёст ветер, то и в ближайшее время погода будет ветреной

какая погода в Вербное воскресенье, такой она будет и через неделю, на Пасху

хорошая, ясная погода сулит счастливый год.