С Вербным воскресеньем 2025: когда, что за праздник, открытки, поздравления

Вербное воскресенье – один из самых любимых в России православных праздников. В чем суть Вербного воскресенья, какого числа Вербное воскресенье в 2025 году, что это за праздник и какими могут быть поздравления и открытки?

Праздник Входа Господня в Иерусалим, или Вербное воскресенье, – один из двунадесятых, то есть самых важных в христианстве. В этот день, за неделю до Воскресения, Иисус Христос вступил в Иерусалим, где его встретили как Мессию, устилая его путь пальмовыми ветвями. В России пальму заменили вербой – она распускается в северных широтах раньше всего.

Открытки с Вербным воскресеньем

Праздник Входа Господня в Иерусалим, или, как его называют в народе, Вербное воскресенье, – один из самых любимых праздников в России. Сложно найти дом, в котором в этот день не будет пушистых веточек вербы.

Чтобы поздравить родных и близких, можно отправить им красивую открытку с пожеланием. Такие картинки, на которых, как правило, изображен верба, напомнят верующим о глубоком сакральном смысле праздника и о том, что приближается главный праздник православных христиан – Пасха.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А еще можно для открытки сфотографировать веточки вербы, которые стоят в вашем доме, и отправить этот снимок тем, кого вы хотите поздравить.

Когда Вербное воскресенье в 2025 году?

Какого числа отмечают Вербное воскресенье? Праздник Входа Господня в Иерусалим – переходящий праздник. Это означает, что его дата меняется год от года.

Когда будет Вербное воскресенье в том или ином году, определяется датой Пасхи. Праздник выпадает на воскресенье за неделю до Пасхи. Таким образом он приходится на шестое воскресенье Великого поста.

Соответственно, в 2025 году Вербное воскресенье православные в России отпразднуют 13 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что в этом году случилось редкое совпадение: католики и православные отметят Пасху в один день, 20 апреля. Это значит, что Вербное, а точнее пальмовое воскресенье у католиков будет праздноваться тогда же, когда у православных, 13 апреля.

Поздравления с Вербным воскресеньем

Чтобы поздравить кого-то с Вербным воскресеньем, можно найти поздравление в интернете, причем как в прозе, так и в стихах. А можно придумать собственный текст. Главное, чтобы слова были искренними и шли из глубины души.

Поздравляю с Вербным воскресеньем! Пусть пушистые веточки вербы принесут в твой дом мир, тишину, спокойствие и радость! Желаю всего самого светлого и чистого! Пусть в твоей жизни главную роль играют вера, надежда и любовь!

С Вербным воскресеньем! Желаю умиротворения, счастья в доме, гармонии в душе! Пусть в вашем сердце всегда царят только благие намерения, пусть всегда воплощается в жизнь все, что задумано, и пусть ваши добрые дела приносят людям и вам самим счастье и любовь!

С праздником Вербного воскресенья! Пусть вера освещает твой путь, надежда дарит силы, а любовь дает опору в жизни! Желаю крепкого здоровья, светлой радости, всяческого благополучия и тебе, и тем, кто тебе близок и дорог!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Вербное воскресенье?

Что же за праздник Вербное воскресенье, в чем его суть? Как следует из его церковного названия – Вход Господень в Иерусалим – в этот день вспоминается важное событие, произошедшее в первый день Страстной седмицы, на которую пришлись последние дни земной жизни Иисуса Христа

В то время римляне управляли Иудеей, и евреи ожидали Мессию, который даст им свободу. Более того, в Иерусалим уже пришла весть о том, что накануне, в день, который сейчас называется Лазарева суббота, Иисус Христос воскресил Лазаря. Наконец, Мессия должен был происходить из царского дома, Спаситель же был из рода Давида.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

И жители Иерусалима встречали Иисуса Христа со всей торжественностью. Собралась огромная толпа. Дорогу перед ним устилали свежими ветвями пальмы, которая символизировала триумф и царскую власть. Однако сам Иисус въехал в Иерусалим на осле, а не на коне, показывая таким образом, что стремится к миру.

И действительно: согласно Торе, роль Мессии – прежде всего в том, чтобы дать евреям свободу в политическом смысле. А в христианстве Христос приходит в Иерусалим, чтобы быть распятым за грехи всего мира и воскреснуть, спася всех верующих от смерти.