Лазарева суббота 2025: что это такое, что можно и нельзя делать?

Лазарева суббота, которую мы в 2025 году отмечаем 12 апреля, один из важнейших праздников у верующих христиан, выпадающих на время Великого поста. Торжество, отмечаемое накануне начала Страстной недели, неизменно ассоциируется с деяниями Иисуса Христа и объясняет в целом суть христианства. Что произошло в Лазареву субботу и что делать в этот день?

Что за праздник Лазарева суббота?

Лазарева суббота хотя и переходящий (с меняющейся датой) православный праздник, всегда отмечается в субботу накануне Страстной, то есть последней недели Великого поста. В 2025 году Лазарева суббота будет 12 апреля. Как и Пасха, Суббота Лазаря ассоциируется с торжеством жизни и теми удивительными чудесами, которые подвластны Богу.

© Фото: Иль Гверчино

Что произошло в Лазареву субботу?

События Лазаревой субботы описываются в самом позднем из четырех Евангелий, Евангелие от Иоанна, в 11 главе. Называется этот день так, потому что в него с Лазарем произошло чудо, которое позднее случится и с самим Христом: он был воскрешён.

Что случилось с Лазарем?

Лазарь, воскрешенный Христом, был другом Спасителя и братом сестёр Марфы и Марии, праведных женщин, у которых он сам не раз останавливался, чтобы погостить. Когда Иисус Христос был на другом берегу Иордана, спасаясь от преследования в Иерусалиме, он получил весть о том, что Лазарь, живущий в Вифании, примерно в трёх с половиной километрах от Иерусалима, заболел. Христос вместе с учениками добрался до Вифании на четвёртый день после смерти Лазаря, встретив скорбевших о нём родных и близких. Вместе с ними он отправился к могиле Лазаря, велел отодвинуть камень, её закрывавший, и воззвал к Лазарю, велев ему выйти. Лазарь, обмотанный погребальным полотном, вышел живым, после чего, по одной из версий, прожил до 60 лет.

© Фото: Себастьяно дель Пьомбо

В чем суть воскрешения Лазаря?

Когда Иисус Христос узнал, что Лазарь болен, он сказал, что болезнь его во славу Божию. Эти слова становятся понятнее после того, как происходит чудо воскрешения Лазаря. Всё дело в том, что прежде, чем вернуть своего друга к жизни, Иисус спросил у сестер Марфы и Марии, верят ли они в Него, и в то, что каждый верующий никогда не умрёт. После получения утвердительного ответа и было совершено воскрешение, что свидетельствует о безграничной силе Бога, которому подвластна не только жизнь, но и смерть.

Еще один факт, свидетельствующий в пользу этого утверждения - воскрешение Лазаря именно на четвёртый день. В иудаизме считается, что после смерти человека в течение трех дней его душа находится рядом с телом, а на четвёртый день начинается разложение. Оживив Лазаря на четвёртый день Христос продемонстрировал, что нет ничего невозможного для Бога, который всегда приходит на помощь, когда к нему обращаются верующие.

© Фото: Рембрандт

Как празднуется Лазарева суббота?

Несмотря на то, что Лазарева суббота - большой праздник с великим смыслом, чрезмерных увеселений в этот день не предусмотрено в связи с продолжающимся постом. Однако некоторые послабления для постящихся всё-таки есть: в эту субботу можно есть рыбную икру (но не рыбу) и блюда, приготовленные с добавлением растительного масла. Также не запрещается выпить немного вина без излишеств.

Вечером православные верующие отправляются в церковь, на службу, которая называется Всенощное бдение и длится около двух часов. В этот день обычно благодарят Господа и Иисуса Христа за все их благодеяния, просят о прощении грехов, исцелении от болезней, здоровье для близких, защите для семьи. Также в этот день вспоминают усопших.

© Фото: Себастьяно дель Пьомбо

Что можно делать в Лазареву субботу?

В Лазареву субботу можно работать. Церковь не запрещает в этот день труд ни в огороде, ни дома. Стирка и уборка тоже разрешены, как и любые другие бытовые дела. На кладбище в этот день также можно ходить. Однако для верующих людей, прежде всего, важно в этот день обратиться с молитвой к Богу, по возможности побывать в церкви, а если есть желание - оказать помощь ближним. Традиционно в эту субботу верующие готовят веточки вербы, освятить которые можно будет как на Всенощной службе, так и на следующий день, в Вербное воскресенье.

Что нельзя делать в Лазареву субботу?

В Лазареву субботу нельзя венчаться, потому что продолжается пост. Церковь призывает православных в этот день, как и в любой другой, воздерживаться от ссор, сплетен и пересудов, осуждения и уныния.