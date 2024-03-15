Что такое Лазарева суббота, кто такой Лазарь и как он воскрес?

27 апреля православные будут отмечать Лазареву субботу. Хотя этот день приходится на время Великого поста, он чрезвычайно важен по своей сути и отмечается как день триумфа накануне скорбной Страстной недели. Расскажем, кто такой Лазарь, почему его воскрешение привело к распятию Иисуса Христа и как нужно отмечать торжество.

Что такое Лазарева суббота?

Лазарева суббота в православии - переходящий праздник, который отмечается накануне Вербного воскресенья - Входа Господня в Иерусалим. В 2024 году Лазарева суббота отмечается 27 апреля. Для православных христиан день Лазаря неизменно связан с Пасхой, поскольку его суть - победа жизни над смертью. В Лазареву субботу постящиеся могут есть рыбную икру и пить вино, что подтверждает факт важности этого дня Великого поста.

Кем был Лазарь?

Лазарь из Вифании, в честь которого день накануне прибытия Иисуса в Иерусалим получил свое название, был братом праведных сестер Марфы и Марии: Христос не раз останавливался погостить у них в доме. Согласно Евангелию от Иоанна, единственному библейскому свидетельству этой истории, когда Лазарь и сестры сообщили Иисусу о болезни брата, тот расстроился, но провозгласил, что болезнь его ”не к смерти, но к славе Божией”. Поскольку Христос был в Вифаваре, месте, где его крестил Иоанн, в Вифанию он прибыл лишь на четвертый день после смерти Лазаря.

Что произошло в Лазареву субботу?

В Лазареву субботу Иисус Христос - центральная фигура христианства - совершил, по мнению многих богословов, самое великое из своих чудес: вернул к жизни Лазаря. Хотя к моменту воскрешения Лазарь был мертв четыре дня, а его тело начало разлагаться, Господу не составило никакого труда воскресить его к изумлению и радости родных и близких. Воскрешение Лазаря подвигло многих свидетелей чуда уверовать в Христа и Бога-Отца и одновременно привело к тому, что Иисуса Христа решено было казнить.

Почему Христос воскресил Лазаря на четвертый день?

Чудо воскрешения Лазаря было сотворено Иисусом на четвертый день для того, чтобы продемонстрировать фарисеям истинную силу Творца, для которого нет никаких преград. Дело в том, что в иудейской традиции в течение трех дней после того, как человек умирает, его душа все еще находится поблизости. Уходит она на четвертый день, и тело начинает разлагаться. Если бы Иисус Христос оживил Лазаря до истечения трех дней, иудеи могли бы заявить, что душа сама вернулась в тело и никакого чуда не произошло, тем самым пытаясь оспорить силу Господа. Воскрешение Лазаря на четвертый день стало очередным подтверждением того, что Богу подвластны и жизнь, и смерть. Именно эта идея - одна из основных в христианстве.

Что было с Лазарем после воскрешения?

Согласно Евангелию от Иоанна, после того как Лазарь был воскрешен Иисусом, он вместе со Спасителем ужинал в доме сестер. После этого в Библии нет ничего, чтобы указывало на то, как сложилась судьба Лазаря после воскрешения. Тем не менее существует две версии - православная и католическая - которые объясняют, что было с Лазарем после возвращения в мир живых:

Православная версия гласит, что вскоре после Воскрешения Христа Лазарю пришлось бежать из Иудеи из-за слухов о готовящемся на него покушении в связи с тем, что Господь вернул его к жизни. Лазарь отправился на Кипр, который находится в 500 километрах от Израиля и где в то время проживала большая еврейская община. Там он встретил апостолов Павла и Варнаву. Апостолом Варнавой, основателем Кипрской церкви, Лазарь был назначен епископом города Китион на территории сегодняшней Ларнаки. Умер Лазарь в возрасте 60 лет. В IX веке в Китионе была обнаружена могила с надписью ”Лазарь Четырехдневный, друг Христа”. На месте обнаружения могилы в Ларнаке была воздвигнута Церковь Святого Лазаря.

Католическая версия судьбы Лазаря из Вифании появилась в Средние века. Она гласит, что Лазарь, бежав из Иудеи, прибыл в Марсель. В европейском городе он многих привел в христианство, а сам стал первым епископом Марсельским. Во время преследования христиан римским императором Домицианом, Лазарь был арестован, а позже обезглавлен. Со временем его тело перенесли в Собор Святого Лазаря в городе Отен.

Могила Лазаря в Вифании

Как и где именно во второй раз умер Лазарь, доподлинно неизвестно. В Вифании, которая сегодня называется Эль-Эйзария и является палестинским городом, находится первая могила Лазаря, где и произошло чудо воскрешения. Согласно археологическим раскопкам, проведенным в середине XX века, первые христианские церкви возле могилы Лазаря появились еще в IV веке. К тому же веку относятся и первые упоминания о могиле Лазаря. Сегодня могила Лазаря - место паломничества множества верующих.

Что надо делать в Лазареву субботу?

Лазарева суббота для православных христиан имеет особое значение. Этот праздник провозглашает торжество веры и безграничную силу Господа. В храмах и церквях в этот день проходят торжественные богослужения, напоминающие о том, что Господь явился в мир для того, чтобы даровать людям божественное прощение. Если есть возможность, в субботу можно посетить храм и помолиться, оказать помощь нуждающимся. В этот день лучше избегать конфликтов и разногласий, и постараться пребывать в хорошем расположении духа.