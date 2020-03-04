Великий пост 2024: когда начнется, сколько продлится, можно ли не поститься?

Великий пост в России в 2024 году начнется 18 марта. Для всех православных христиан Великий пост - основной в году, поскольку предшествует Пасхе - главному празднику в христианстве. Сколько будет длиться пост, как называются недели Великого поста и можно ли не поститься - рассказываем в этом материале.

Когда начинается Великий православный пост в 2024 году

Числа Великого поста в 2024 году: 18 марта - 4 мая. Пост продлится 48 дней или 7 недель без одного дня, поскольку последнее воскресенье седьмой недели - это Пасха, когда пост уже не соблюдается. Начинается Великий пост с Чистого понедельника. Неделя перед Пасхальным постом в православной традиции носит название Сырная седмица, а в народной - Масленица. В православии Сырная седмица частично постная: в течение 7 дней, предшествующих Великому посту, из продуктов запрещено есть только мясо.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как называются недели Великого поста?

У каждой из 7 недель Великого поста свое название и свое значение. Неделя в православной традиции именуется ”седмицей”, а воскресенье - ”неделей”. Более того, седмицы (кроме первой) отсчитываются не с понедельника, а с воскресенья.

Первая седмица в народе называется ”Федорова неделя”. Продлится она с 18 по 23 марта (то есть всего шесть дней).

в народе называется ”Федорова неделя”. Продлится она с 18 по 23 марта (то есть всего шесть дней). Вторая седмица продлится с 24 по 30 марта. Начинается она праздником ”Торжество православия”. Установлен он был в середине IX века императрицей Феодорой в честь возрождения иконопочитания после продолжительных гонений.

продлится с 24 по 30 марта. Начинается она праздником ”Торжество православия”. Установлен он был в середине IX века императрицей Феодорой в честь возрождения иконопочитания после продолжительных гонений. Третья седмица продлится с 31 марта по 6 апреля. Начинается третья седмица днем памяти богослова Григория Паламы, который в XIV веке изложил свое видение Божественных энергий в основе всего сущего.

продлится с 31 марта по 6 апреля. Начинается третья седмица днем памяти богослова Григория Паламы, который в XIV веке изложил свое видение Божественных энергий в основе всего сущего. Четвертая седмица продлится с 7 по 13 апреля. Воскресенье (начало) четвертой седмицы называется Крестопоклонным, поскольку в это время в церквях выносят крест из алтаря, призванный напомнить о том, что Христос принес себя в жертву, дабы искупить наши грехи.

седмица продлится с 7 по 13 апреля. Воскресенье (начало) четвертой седмицы называется Крестопоклонным, поскольку в это время в церквях выносят крест из алтаря, призванный напомнить о том, что Христос принес себя в жертву, дабы искупить наши грехи. Пятая седмица Великого поста продлится с 14 по 20 апреля. Начнется она с дня памяти преподобного Иоанна Лествичника, в VI веке написавшего труд, который носит название ”Лествица” (”лестница на старославянском). Книга Иоанна Лествичника состоит из 30 глав-ступеней, представляющих ту или иную добродетель, к коей должен стремиться каждый христианин. На вершине ”лестницы” три основные добродетели: вера, надежда и любовь.

Великого поста продлится с 14 по 20 апреля. Начнется она с дня памяти преподобного Иоанна Лествичника, в VI веке написавшего труд, который носит название ”Лествица” (”лестница на старославянском). Книга Иоанна Лествичника состоит из 30 глав-ступеней, представляющих ту или иную добродетель, к коей должен стремиться каждый христианин. На вершине ”лестницы” три основные добродетели: вера, надежда и любовь. Шестая седмица Великого поста продлится с 21 по 27 апреля. Шестая седмица также носит название Седмица Ваией или Пальмовых ветвей. Начинается шестая седмица пятым воскресеньем поста - днем памяти Марии Египетской, святой и покровительницы раскаивающихся женщин.

Первые шесть недель поста без Лазаревой субботы, которая в 2024 году празднуется 27 апреля, называются Четыредесятницей (четыре десятка, то есть 40 дней).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лазарева суббота и Вербное воскресенье

Лазарева суббота и Вербное воскресенье - это особые дни поста перед Пасхой, в которые разрешается некоторое пищевое послабление накануне последней седмицы.

В Лазареву субботу вспоминают чудо воскрешение Лазаря, совершенное Иисусом Христом. В этот день православным разрешается есть икру.

В Вербное воскресенье (Шестую неделю Великого поста) отмечают Вход Господень в Иерусалим. В 2024 году Вербное воскресенье отмечается 28 апреля. В этот день православным можно употреблять в пищу рыбу. Праздник Входа Господня в Иерусалим предшествует самой строгой седмице Великого поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Страстная седмица

Страстная (Седьмая) седмица - завершающая неделя Великого поста. Длится она 6 дней. В 2024 году Страстная неделя продлится с 29 апреля по 4 мая. В это время принято вспоминать последние дни жизни Христа, его страдания (страсти) и постигать их суть, в том числе и посредством строгих ограничений.

В чем суть Великого поста?

Великий пост - это время покаяния, в определенной степени отречения от мирских благ, время аскезы (воздержания) и молитвы. Суть Великого поста у православных - это, в первую очередь, усмирение плоти, отказ от суеты и вознесение духа, то есть приближение себя к Господу, поэтому любые ограничения, во-первых, добровольные, а во-вторых, должны соответствовать православному пониманию поста.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нельзя делать в Великий пост?

Церковные правила предусматривают ряд запретов в Великий пост:

в Великий пост нельзя есть скоромную (от праслав. ”скором” - ”жир” ) пищу, то есть продукты, полученные от теплокровных животных, а также рыбу, кроме особых дней. в Великий пост нельзя пить алкоголь Великий пост предусматривает отказ от чрезмерной праздности в Великий пост нельзя ругаться и завидовать в Великий пост нельзя предаваться унынию в Великий пост запрещено обижать людей и животных в Великий пост не стоит переедать, поскольку чревоугодие даже постной пищей - это грех в Великий пост нельзя выходить замуж и жениться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что можно и нужно делать в Великий пост?

Держать Великий пост, несмотря на его огромную значимость с точки зрения православной церкви, достаточно просто, поскольку всего его правила в целом универсальны и вполне могут стать частью жизни любого верующего. В Великий пост нужно:

молиться помогать ближним прощать обиды мириться с теми, с кем поссорился обогащать собственный духовный мир быть терпимее к окружающим.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно ли не поститься в Великий пост?

Важно помнить, что держать Великий пост - это не обязанность, а личный выбор человека. Поэтому в Великий пост нужно поститься, если чувствуется такая потребность, а можно не поститься - все индивидуально. Согласно церковным правилам, каждый православный христианин должен поститься в Великий пост, кроме тех случаев, когда это невозможно по ряду причин, связанных, в том числе с состоянием здоровья, условиями труда, а также содержания, например, в больнице или тюрьме, зоне военных действий.