Вестник Кавказа

Благовещение 2025: суть, запреты и приметы

Екатерина Винник
Благовещение 2025: суть, запреты и приметы
© Фото: Александр Иванов/Российская академия художеств
7 апреля, в понедельник, православные христиане как в России, так и по всему миру будут отмечать один из важнейших церковных праздников года - Благовещение. В чем смысл Благовещения, почему оно всегда отмечается 7 апреля и как его празднуют - рассказываем в этом материале.

Когда Благовещение Пресвятой Богородицы в 2025 году?

Благовещение Пресвятой Богородицы - таково полное название праздника Благовещение - всегда 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождения Христа или Рождества. Благовещение - двунадесятый, то есть один из 12 основных, установленных православной церковью праздников, притом настолько большой, что даже несмотря на продолжающийся Великий пост, в него можно есть пищу, приготовленную на растительном масле, и рыбу. 

© Фото: Сандро Боттичелли/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Почему Благовещение - праздник? 

Если говорить простыми словами, то Благовещение - основополагающее событие христианства. Праздник посвящен получению Девой Марией благой вести (отсюда и название) о том, что у нее родится сын - Спаситель человечества. Новость о рождении Иисуса Христа Непорочной Марии передал архангел Гавриил - об этом говорится в Евангелиях от Луки и Матфея. Суть Благовещения в том, что с него начинается христианство, ключевая фигура которого Иисус Христос, Сын Божий, своими деяниями даровал спасение человечеству. 

Благовещение 7 апреля или 25 марта?

На самом деле  Благовещение и православные, и католики отмечают 25 марта. Поскольку православная церковь отсчитывает праздники по юлианскому календарю (старому стилю), а гражданский календарь в России - григорианский, образовалась разница в 13 дней, как и в случае с Рождеством, например. Получается, что 7 апреля - относительно новая дата для Благовещения, которой чуть более ста лет. 

© Фото: Филипп де Шампань/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

25 марта в качестве даты Благовещения было выбрано потому, что ранние христиане считали эту дату - днем смерти Христа. В свою очередь день смерти Христа привязывали к дате изгнания Адама и Евы из Рая, переходу евреями Красного моря и ко дню сотворения мира Богом. Есть и еще одна причина, по которой Благовещение отмечается христианами 25 марта: близость этой даты к дате весеннего равноденствия и, соответственно, необходимость замены старых языческих традиций новыми христианскими. 

Благовещение и Благовещеньев день 

В народно-христианской традиции Благовещение - это Благовещеньев день. До принятия христианства на Руси на даты, близкие ко дню Благовещения,  приходилось весеннее равноденствие, которое называли Весенними закличками. Благовещеньев день в народе считался одним из четырёх важнейших праздников аграрного цикла, окончательным переходом от зимы к весне. В этот день зазывали весну, выпекали из теста жаворонков, проводили игры и пели обрядовые песни - веснянки. 

Девушка с голубями в Парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему на Благовещение выпускают голубей? 

Традиция выпускать голубей на Благовещение пришла из народных дохристианских обрядов. Тогда из клеток выпускали разных пойманных птиц, чтобы привлечь весну, а сегодня в церквях после службы выпускают голубей, которые ассоциируются со Святым Духом и благой вестью, полученной Девой Марией. 

Что можно и нужно делать в Благовещение? 

Поскольку Благовещение - важный праздник, в этот день ходят на службу в церковь, молятся о здоровье и благополучии близких, поздравляют родных. Если есть возможность, можно помочь тем, кто нуждается. Поскольку праздник Благовещение считается Богородичным, то есть посвящённым Матери Иисуса Христа, в него молятся Деве Марии, прося ее о помощи и благословении. 

© Фото: Лука Джордано/Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Что нельзя делать на Благовещение?

По церковным законам в Благовещение нельзя: 

  • венчаться, потому что этот день приходится на Великий пост 
  • заказать заупокойную службу, поскольку они не совершаются в дни великих праздников 
  • ругаться, сквернословить, желать плохого людям и проявлять неискренность.
  • Других церковных запретов на Благовещение нет. 

Почему на Благовещение нельзя работать?

Церковь работать на Благовещение не запрещает, тем более что часто праздник, как, например, в 2025 году, выпадает на рабочий день.  Эти запреты пришли из народной, дохристианской традиции, когда к большим и важным праздникам старались завершить всю работу и справиться с хлопотами, в том числе и с уборкой в доме, чтобы посвятить всё свободное время торжеству. 

Кроме работы, народная традиция также запрещает: 

  • занимать и давать в долг деньги 
  • начинать новые дела 
  • копать землю, то есть работать в огороде 
  • хвалиться благополучием 
  • нельзя заниматься волосами: стричься и даже расчёсываться. Есть даже особая поговорка, связанная с этим запретом: птица гнезда не вьёт, девка косы не заплетает
  • нельзя зажигать огонь 
  • слишком веселое празднование Благовещеньева дня в народе тоже не приветствовалось. 

Народные приметы на 7 апреля 

Считается, что на Благовещение самое большое количество примет по сравнению с другими народно-христианскими торжествами.

Часть из них связана с погодой: 

  • каким будет Благовещение, такое и следует ожидать Светлое Христово Воскресенье 
  • теплая погода предвещает жаркое лето и теплые остальные сезоны 
  • дождь на Благовещение к множеству грибов летом и богатому улову красной рыбы
  • утренний дождь в этот день  - к благополучию в хозяйстве.

Часть - со здоровьем и урожаем: 

  • в этот день нужно умыться на рассвете, чтобы быть здоровым 
  • в некоторых регионах прыгали через костер, чтобы спастись от нечистой силы 
  • нужно обязательно взять в церкви просфору (богослужебный хлеб), чтобы затем смешать его с посевными семенами для богатого урожая. 
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