Вестник Кавказа

Благовещение 2024: что это за праздник и что нужно делать

Екатерина Винник
Благовещение 2024: что это за праздник и что нужно делать
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В воскресенье 7 апреля православные христиане всего мира будут отмечать один из главных  церковных праздников в году - Благовещение. В чем суть праздника и как его отмечают - раскрываем в этом материале. 

Когда праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 основных, двунадесятых,  праздников православной церкви, который имеет фиксированную дату: 7 апреля, то есть ровно за девять месяцев до Рождества. Двунадесятые праздники считаются от Рождества Богородицы, которое приходится на 21 сентября, поэтому Благовещение по счёту седьмой двунадесятый праздник. Праздник Благовещение в 2024 году приходится на третью неделю четвёртой седмицы Великого поста, что означает некоторые пищевые послабления для постящихся: в этот день можно есть не только пищу, приготовленную с добавлением растительного масла, но и рыбу. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Благовещение 

Благовещение - это праздник, посвященный одному из центральных событий в Библии, точнее, в Новом Завете, без которого само христианство как религия было бы невозможно. Описано это событие в более полной форме в Евангелие от Луки, а также в Евангелие от Матфея, и его смысл заключается в следующем: Архангел Гавриил, наделённый Богом властью сообщать человечеству Божью волю, рассказал Деве Марии о том, что ей предстоит посредством непорочного зачатия дать жизнь Сыну Божьему, имя которого будет Иисус. 

Кроме того, Благовещение - один из Богородичных праздников, то есть посвященных Деве Марии - самой почитаемой из всех святых в христианстве и одной из самых почитаемых праведных женщин в исламе. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Благовещение так называется 

Название праздника Благовещение происходит от словосочетания ”благая весть”, то есть хорошая, добрая новость. Новость, переданная Архангелом Гавриилом Деве Марии заключалась в следующем: 

  • это была благая весть непосредственно для Марии, которую Господь выбрал в качестве матери для Сына Божьего; 
  • это была благая весть для всего человечества, поскольку на свет должен был появиться Спаситель, который избавит мир от грехов. 

В чем суть Благовещения 

Благовещение - отправная точка христианства, поскольку именно с этого события начинается повествование о жизни Иисуса Христа на Земле. Благовещение не менее важный праздник, чем Пасха и Рождество, ведь именно этим событием, возвестив о том, что среди людей будет Сын Божий, Господь даровал человечеству надежду на спасение.  

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда начали отмечать Благовещение 

В Новом Завете не указана точная дата Благовещения,  поэтому ранним христианам пришлось самим её назначить, опираясь на устные и письменные источники, повествующие о жизни Христа. После многочисленных дебатов и раздумий, где-то в III-IV веке церковь выбрала датой Благовещения 25 марта. Выбор на 25 марта пал не случайно: в иудейской, а позднее, христианской традиции 25 марта было особой датой, в которую, как считалось: 

  • Бог сотворил мир 
  • Адам и Ева были изгнаны из рая 
  • евреи перешли Красное море 
  • произошла попытка жертвоприношения Исаака
  • был распят и умер Иисус Христос. 

Поскольку ранние христиане считали, что человек умирает в тот же день, в который он был зачат, 25 марта было выбрано в качестве даты Благовещения, и, соответственно, на основе даты Благовещения была рассчитана дата Рождества Христова - 25 декабря. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто отмечает Благовещение 25 марта 

Фактически Благовещение 25 марта отмечают все христиане мира, как католики, так и православные. Однако из-за разницы в календарях, по которым церкви рассчитывают праздники, получается, что православные отмечают Благовещение 7 апреля - по григорианскому гражданскому календарю, что соответствует 25 марта по церковному, то есть юлианскому календарю.  В 2024 году, правда, католическая церковь отмечает Благовещение 8 апреля: праздник был перенесен, поскольку иначе он выпадал на святую неделю после Пасхи. 

Дмитриевский собор во Владимире
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благовещеньев день 

Как и большинство других христианских праздников, церковное Благовещение наложилось на один из народных обрядов на Руси, который практиковался до принятия христианства и носил название Кликанье весны. Считалось, что в это время нужно обязательно ”привлечь” весну, и привлекали её с помощью обрядовых песен. Помимо этого, из теста пекли ”птичек”, которых затем подбрасывали к небу, тем самым зазывая птиц - вестников весны. Как до принятия христианства, так и после, Благовещеньев день в народном календаре считался точкой отсчёта летнего полугодия и пробуждения природы. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голуби и Благовещение 

Одна из церковных традиций, выпускание голубей на Благовещение, сегодня ассоциируется со Святым Духом и благой вестью, которую получила Дева Мария от архангела Гавриила. В народной традиции голубей и любых других птиц выпускали, поскольку считалось, что птицы могут попросить у Бога милость для того, кто их отпустил. Скорее всего, данная традиция тоже в определенной мере пришла из язычества, поскольку птицы издревле рассматривались как предвестники весны, а их выпуск означал её привлечение или зазывание. 

Что нельзя делать на Благовещение 

Запреты Благовещения в целом делиться на две категории: 

  • церковные
  • народные 

Церковных запретов на Благовещение не много: 

  1. нельзя злиться, раздражаться, гневаться и сквернословить
  2. нельзя венчаться на Благовещение 
  3. заупокойные службы на Благовещение не совершаются. 

Народных запретов на Благовещение  больше.

  1. нельзя работать, в том числе и в огороде, копать землю 
  2. нельзя заниматься рукоделием 
  3. нельзя брать в долг деньги и давать взаймы 
  4. нельзя делать уборку 
  5. нельзя стричься и даже причёсываться 
  6. нельзя хвалиться достатком и надевать новые вещи 
  7. грустить на Благовещение нельзя, как и чрезмерно громко радоваться

Церковь довольно скептически относится к народным запретам, объясняя верующим, что религия никоим образом не ограничивает свободу человека.  Следовать народным запретам или нет - личный выбор каждого. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в Благовещение 

Благовещение - один из важнейших православных праздников, поэтому хорошо в этот день уделить время молитве, проявить заботу о ближних, заняться благотворительностью, если есть возможность. На Благовещение верующие обращаются к Божьей Матери, прося у неё совета и помощи в любых делах. Также можно сходить в храм на литургию, а затем посмотреть на торжественный выпуск голубей. 

Поскольку в 2024 году Благовещение выпадает на выходной день - воскресенье - у верующих есть возможность посвятить этот день общению с Богом, как в храме, так и в доме. 

Приметы на Благовещение 

Благовещение, будучи народно-христианским праздником, сопряжено с рядом примет: 

  • какой погода будет на Благовещение, такой она будет и на Пасху
  • на рассвете нужно умыться водой, чтобы быть здоровым 
  • если на Благовещение погода солнечная, то урожай будет богатым 
  • гроза на Благовещение - к хорошему урожаю орехов и жаркому лету. 
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