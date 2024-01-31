Благовещение 2024: что это за праздник и что нужно делать

В воскресенье 7 апреля православные христиане всего мира будут отмечать один из главных церковных праздников в году - Благовещение. В чем суть праздника и как его отмечают - раскрываем в этом материале.

Когда праздник Благовещения Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 основных, двунадесятых, праздников православной церкви, который имеет фиксированную дату: 7 апреля, то есть ровно за девять месяцев до Рождества. Двунадесятые праздники считаются от Рождества Богородицы, которое приходится на 21 сентября, поэтому Благовещение по счёту седьмой двунадесятый праздник. Праздник Благовещение в 2024 году приходится на третью неделю четвёртой седмицы Великого поста, что означает некоторые пищевые послабления для постящихся: в этот день можно есть не только пищу, приготовленную с добавлением растительного масла, но и рыбу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое Благовещение

Благовещение - это праздник, посвященный одному из центральных событий в Библии, точнее, в Новом Завете, без которого само христианство как религия было бы невозможно. Описано это событие в более полной форме в Евангелие от Луки, а также в Евангелие от Матфея, и его смысл заключается в следующем: Архангел Гавриил, наделённый Богом властью сообщать человечеству Божью волю, рассказал Деве Марии о том, что ей предстоит посредством непорочного зачатия дать жизнь Сыну Божьему, имя которого будет Иисус.

Кроме того, Благовещение - один из Богородичных праздников, то есть посвященных Деве Марии - самой почитаемой из всех святых в христианстве и одной из самых почитаемых праведных женщин в исламе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему Благовещение так называется

Название праздника Благовещение происходит от словосочетания ”благая весть”, то есть хорошая, добрая новость. Новость, переданная Архангелом Гавриилом Деве Марии заключалась в следующем:

это была благая весть непосредственно для Марии, которую Господь выбрал в качестве матери для Сына Божьего;

это была благая весть для всего человечества, поскольку на свет должен был появиться Спаситель, который избавит мир от грехов.

В чем суть Благовещения

Благовещение - отправная точка христианства, поскольку именно с этого события начинается повествование о жизни Иисуса Христа на Земле. Благовещение не менее важный праздник, чем Пасха и Рождество, ведь именно этим событием, возвестив о том, что среди людей будет Сын Божий, Господь даровал человечеству надежду на спасение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда начали отмечать Благовещение

В Новом Завете не указана точная дата Благовещения, поэтому ранним христианам пришлось самим её назначить, опираясь на устные и письменные источники, повествующие о жизни Христа. После многочисленных дебатов и раздумий, где-то в III-IV веке церковь выбрала датой Благовещения 25 марта. Выбор на 25 марта пал не случайно: в иудейской, а позднее, христианской традиции 25 марта было особой датой, в которую, как считалось:

Бог сотворил мир

Адам и Ева были изгнаны из рая

евреи перешли Красное море

произошла попытка жертвоприношения Исаака

был распят и умер Иисус Христос.

Поскольку ранние христиане считали, что человек умирает в тот же день, в который он был зачат, 25 марта было выбрано в качестве даты Благовещения, и, соответственно, на основе даты Благовещения была рассчитана дата Рождества Христова - 25 декабря.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кто отмечает Благовещение 25 марта

Фактически Благовещение 25 марта отмечают все христиане мира, как католики, так и православные. Однако из-за разницы в календарях, по которым церкви рассчитывают праздники, получается, что православные отмечают Благовещение 7 апреля - по григорианскому гражданскому календарю, что соответствует 25 марта по церковному, то есть юлианскому календарю. В 2024 году, правда, католическая церковь отмечает Благовещение 8 апреля: праздник был перенесен, поскольку иначе он выпадал на святую неделю после Пасхи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благовещеньев день

Как и большинство других христианских праздников, церковное Благовещение наложилось на один из народных обрядов на Руси, который практиковался до принятия христианства и носил название Кликанье весны. Считалось, что в это время нужно обязательно ”привлечь” весну, и привлекали её с помощью обрядовых песен. Помимо этого, из теста пекли ”птичек”, которых затем подбрасывали к небу, тем самым зазывая птиц - вестников весны. Как до принятия христианства, так и после, Благовещеньев день в народном календаре считался точкой отсчёта летнего полугодия и пробуждения природы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Голуби и Благовещение

Одна из церковных традиций, выпускание голубей на Благовещение, сегодня ассоциируется со Святым Духом и благой вестью, которую получила Дева Мария от архангела Гавриила. В народной традиции голубей и любых других птиц выпускали, поскольку считалось, что птицы могут попросить у Бога милость для того, кто их отпустил. Скорее всего, данная традиция тоже в определенной мере пришла из язычества, поскольку птицы издревле рассматривались как предвестники весны, а их выпуск означал её привлечение или зазывание.

Что нельзя делать на Благовещение

Запреты Благовещения в целом делиться на две категории:

церковные

народные

Церковных запретов на Благовещение не много:

нельзя злиться, раздражаться, гневаться и сквернословить нельзя венчаться на Благовещение заупокойные службы на Благовещение не совершаются.

Народных запретов на Благовещение больше.

нельзя работать, в том числе и в огороде, копать землю нельзя заниматься рукоделием нельзя брать в долг деньги и давать взаймы нельзя делать уборку нельзя стричься и даже причёсываться нельзя хвалиться достатком и надевать новые вещи грустить на Благовещение нельзя, как и чрезмерно громко радоваться

Церковь довольно скептически относится к народным запретам, объясняя верующим, что религия никоим образом не ограничивает свободу человека. Следовать народным запретам или нет - личный выбор каждого.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что нужно делать в Благовещение

Благовещение - один из важнейших православных праздников, поэтому хорошо в этот день уделить время молитве, проявить заботу о ближних, заняться благотворительностью, если есть возможность. На Благовещение верующие обращаются к Божьей Матери, прося у неё совета и помощи в любых делах. Также можно сходить в храм на литургию, а затем посмотреть на торжественный выпуск голубей.

Поскольку в 2024 году Благовещение выпадает на выходной день - воскресенье - у верующих есть возможность посвятить этот день общению с Богом, как в храме, так и в доме.

Приметы на Благовещение

Благовещение, будучи народно-христианским праздником, сопряжено с рядом примет:

какой погода будет на Благовещение, такой она будет и на Пасху

на рассвете нужно умыться водой, чтобы быть здоровым

если на Благовещение погода солнечная, то урожай будет богатым

гроза на Благовещение - к хорошему урожаю орехов и жаркому лету.