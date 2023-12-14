Вестник Кавказа

Циклон Зион: что это, почему так называется, чего от него ожидать?

Екатерина Тесемникова
Циклон Зион: что это, почему так называется, чего от него ожидать?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В центральную Россию пришла зима. Уже который день заметает, на улицах городов - каша из полурастаявшего снега и антигололедных смесей. Метель будет кружить еще несколько дней, а весна вернется только на следующей неделе. Расскажем, что это за циклон, как он получил свое название, какие имена планировали давать циклонам, чем все закончится.
Снимки Зиона над Москвы со спутников
© Фото: Роскосмос

Что такое циклон Зион?

Циклоны всегда приносят пасмурную погоду, которая сопровождается дождем или снегом в зависимости от времени года. Обычно в летний сезон приближение циклона сулит похолодание, а в зимний - потепление. Поскольку в начале апреля теплую погоду - выше +16 градусов – сменили ночные минусовые температуры, можно предположить, что природа решила, что уже лето.

Снегопад, порывы ветра около 20 метров в секунду и последовавшие за ними массовые ДТП в Москву и другие города принес циклон Зион. Метеорологи дают циклонам имена, чтобы и самим было проще различать их и людям было понятнее, о чем речь. Сейчас они объясняют - "имя циклона Зион в переводе с еврейского означает «высшая точка»", что весьма символично, поскольку москвичи и жители близлежащих областей переживают «высшую точку непогоды».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Циклоническое импортозамещение

В России циклоны обычно называют по географическому району их формирования или траектории перемещения: черноморские, каспийские, дальневосточные. Однако несколько лет назад специалисты Гидрометцентра России, пользуясь идеей мировых метеорологических служб, захотели создать на территории РФ собственную систему наименования мощных циклонов. Исходили из того, что атмосферная циркуляция над Северной Евразией обладает большой изменчивостью и разнообразием. Принять участие в выборе имен для потенциально опасных погодных систем пригласили всех желающих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Было даже сформировано два списка из 50 женских и мужских имен, которые с 2015 года должны были начать присваиваться опасным циклонам. Но что-то не задалось, иначе циклоны над Россией сейчас назывались бы так:

  • Артемий/Агния
  • Белла/Булат
  • Витус/Вера
  • Галина/Глеб
  • Даниил/Дарья
  • Елена/Егор
  • Ждан/Жанна
  • Зара/Захар
  • Иван/Инга
  • Карина/Кирилл
  • Лев/Лилия
  • Мария/Матвей
  • Нестор/Нина
  • Оксана/Оскар
  • Петр/Полина
  • Роза/Ренат
  • Северин/Снежана
  • Тамара/Тимур
  • Устин/Ундина
  • Фаина/Фаде
  • Харитон/Харита
  • Чеслава/Цезарь
  • Эльдар/Элина
  • Юлиана/Юрий
  • Ярослав/Яна
Зарядье зимой
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народный календарь на апрель

Было время, когда имена атмосферным явлениям давались и по церковному календарю, по имени святого, на день которого пришелся ураган. Древние приметы носят не только культурно-исторический характер.

Так, апрель славяне называли снегогоном, снеготоком, капельником, водолеем. Тема воды здесь главная. Считалось, что на зиму бог Велес замораживает воду, а в апреле его побеждает Перун и освобождает энергию воды, возрождающей жизнь.

  • Апрель водой славен.
  • Апрель всех напоит.
  • Апрельские ручьи землю будят.
  • Апрель открывает ключи и воды.
  • Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.

Получается, что Зион через неделю нас покинет и начнется настоящая весна.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
535 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Первоцветы в Москве 2025: как цвели крокусы, хионодоксы и мать-и-мачеха

Первоцветы в Москве 2025: как цвели крокусы, хионодоксы и мать-и-мачеха

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

WANDI Bazar Eid Festival проходит в Москве к Ураза-байрам 2025

WANDI Bazar Eid Festival проходит в Москве к Ураза-байрам 2025

Страны ОДКБ обсудили в Москве подготовку к учениям &quot;Боевое братство&quot;

Страны ОДКБ обсудили в Москве подготовку к учениям "Боевое братство"

UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран

UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран

Дон Жуан Персидский: приключения продолжаются

Дон Жуан Персидский: приключения продолжаются

Первоцветы, 8 марта, весна в Тбилиси, Дубае и Москве: лучшие фото марта 2025

Первоцветы, 8 марта, весна в Тбилиси, Дубае и Москве: лучшие фото марта 2025

Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы