Циклон Зион: что это, почему так называется, чего от него ожидать?

В центральную Россию пришла зима. Уже который день заметает, на улицах городов - каша из полурастаявшего снега и антигололедных смесей. Метель будет кружить еще несколько дней, а весна вернется только на следующей неделе. Расскажем, что это за циклон, как он получил свое название, какие имена планировали давать циклонам, чем все закончится.

© Фото: Роскосмос

Что такое циклон Зион?

Циклоны всегда приносят пасмурную погоду, которая сопровождается дождем или снегом в зависимости от времени года. Обычно в летний сезон приближение циклона сулит похолодание, а в зимний - потепление. Поскольку в начале апреля теплую погоду - выше +16 градусов – сменили ночные минусовые температуры, можно предположить, что природа решила, что уже лето.

Снегопад, порывы ветра около 20 метров в секунду и последовавшие за ними массовые ДТП в Москву и другие города принес циклон Зион. Метеорологи дают циклонам имена, чтобы и самим было проще различать их и людям было понятнее, о чем речь. Сейчас они объясняют - "имя циклона Зион в переводе с еврейского означает «высшая точка»", что весьма символично, поскольку москвичи и жители близлежащих областей переживают «высшую точку непогоды».

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Циклоническое импортозамещение

В России циклоны обычно называют по географическому району их формирования или траектории перемещения: черноморские, каспийские, дальневосточные. Однако несколько лет назад специалисты Гидрометцентра России, пользуясь идеей мировых метеорологических служб, захотели создать на территории РФ собственную систему наименования мощных циклонов. Исходили из того, что атмосферная циркуляция над Северной Евразией обладает большой изменчивостью и разнообразием. Принять участие в выборе имен для потенциально опасных погодных систем пригласили всех желающих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Было даже сформировано два списка из 50 женских и мужских имен, которые с 2015 года должны были начать присваиваться опасным циклонам. Но что-то не задалось, иначе циклоны над Россией сейчас назывались бы так:

Артемий/Агния

Белла/Булат

Витус/Вера

Галина/Глеб

Даниил/Дарья

Елена/Егор

Ждан/Жанна

Зара/Захар

Иван/Инга

Карина/Кирилл

Лев/Лилия

Мария/Матвей

Нестор/Нина

Оксана/Оскар

Петр/Полина

Роза/Ренат

Северин/Снежана

Тамара/Тимур

Устин/Ундина

Фаина/Фаде

Харитон/Харита

Чеслава/Цезарь

Эльдар/Элина

Юлиана/Юрий

Ярослав/Яна

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Народный календарь на апрель

Было время, когда имена атмосферным явлениям давались и по церковному календарю, по имени святого, на день которого пришелся ураган. Древние приметы носят не только культурно-исторический характер.

Так, апрель славяне называли снегогоном, снеготоком, капельником, водолеем. Тема воды здесь главная. Считалось, что на зиму бог Велес замораживает воду, а в апреле его побеждает Перун и освобождает энергию воды, возрождающей жизнь.

Апрель водой славен.

Апрель всех напоит.

Апрельские ручьи землю будят.

Апрель открывает ключи и воды.

Апрель начинается при снеге, а кончается при зелени.

Получается, что Зион через неделю нас покинет и начнется настоящая весна.