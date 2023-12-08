Циклон Ваня: что это, откуда и почему о нем все говорят?

Циклон Ваня – это мощный атмосферный вихрь, который надвигается на Москву и всю Центральную Россию. Он несет рекордный снегопад. Что такое циклон Ваня, почему его так назвали и откуда он идет?

Циклон Ваня идет на Центральную Россию с Балкан. Как и любой циклон, он несет сильные ветры, мощные снегопады и метели, а также потепление. Из-за высокой влажности (ранее "Ваня" слился с циклоном с Атлантики) возможны ледяные дожди. Пик активности придется на пятницу 15 декабря.

Что это – циклон Ваня?

Циклон – огромный воздушный вихрь, который закручивается вокруг центра с пониженным давлением.

Циклоны обычно приносят:

пасмурную погоду;

осадки;

ветры;

зимой – потепление, летом – похолодание.

Циклон Ваня может принести в Москву рекордное количество снега. Пятница 15 декабря, на которую придется пик снегопада, может стать самым снежным днем за 60 лет. Синоптики ожидают, что к субботе сугробы могут достичь высоты 50 см. Норма для середины первого месяца зимы – в пять раз меньше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ваня" уже прошелся по Европе и устроил там ряд природных катаклизмов. Как сообщает центр "Фобос", в Ирландии из-за него возник смерч, что происходит здесь очень редко, а в Германии реки вышли из берегов.

Почему циклон так называется?

Необычное имя циклону дали немецкие специалисты, так что, на самом деле, его зовут Vanja.

Как объяснил синоптик центра "Метео" Александр Ильин, скорее всего, это название ничего не обозначает. По его словам, имена циклонам (да и антициклонам) присваивает Институт метеорологии в Берлине за определенную сумму, порядка $200-400, так что назвать циклон может любой человек, готовый платить, пишет газета Metro.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Откуда идет циклон Ваня?

Этот мощный циклонический вихрь возник над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном. Затем "Ваня" отправился к России.

По словам главы центра "Метео" Александра Шувалова, вихрь движется в северо-восточном направлении.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В итоге, отметил специалист, циклон засыплет снегом полностью весь Центральный федеральный округ, передает MIR24.TV. Первым удар стихии на себя примет Воронеж, затем снегопад начнется в Курске, Липецке, Орле, после в Тульской и Рязанской области. Пройдя через Москву, Тверь и Владимир, "Ваня", хоть и уже ослабевший, дойдет до Коми.

Впрочем, петербургские синоптики уже 11 декабря сообщили, что к ним пришла передняя часть циклона. Снег в Северной столице начал идти в понедельник, завершатся снегопады только завтра.