Вестник Кавказа

Циклон Ваня убил московский трафик

Циклон Ваня убил московский трафик
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столичный регион продолжает устранять последствия мощного циклона «Ваня», который обрушился минувшей ночью на Москву.

Столичный регион накрыл сильный снегопад, который пришел с циклоном «Ваня».

Коммунальные службы Москвы работают на пределе и продолжают расчищать город.

Сколько выпало снега в Москве за последние сутки 

Циклон «Ваня» стал самым мощным и снежным за последние более чем 100 лет. Снежный покров, который образовался в течении пятницы 15 декабря, составил 38 см. 
Абсолютный рекорд установила метеостанция МГУ – 49 см. 

Прежний рекорд – 33 см был зарегистрирован в 1919 году. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия циклона «Ваня» 

Московские коммунальщики занялись расчисткой дорог еще ночью, но мощный снегопад не оставил шансов, и столица с самого утра остановилась в пробках. Власти региона призывали москвичей пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. 

К вечеру пятницы в столичном регионе отмечаются восьмибалльные пробки. 

На фоне возросшего спроса московское такси подорожало в четыре раза. В частности, поездка, которая ранее стоила 800 рублей, сейчас стоит около 3500 рублей. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда закончится сильный снегопад 

По прогнозам синоптиков мощный снегопад должен был завершиться к вечеру пятницы. Сейчас метеорологи отмечают значительный спад осадков. 

«К 17 часам активный циклон покинул территорию столичного региона. Небольшой снег местами еще возможен, но основная масса снегопадов ушла в Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую области»

- ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус 

В выходные циклон полностью иссякнет и будет наблюдаться повышение температуры. Метеорологи обещают потепление до плюсовых значений, но полностью снег не растает. Оттепель грозит сильным гололедом и тем, что столичный регион превратится в каток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
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