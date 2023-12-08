Циклон Ваня убил московский трафик

Столичный регион продолжает устранять последствия мощного циклона «Ваня», который обрушился минувшей ночью на Москву.

Столичный регион накрыл сильный снегопад, который пришел с циклоном «Ваня».

Коммунальные службы Москвы работают на пределе и продолжают расчищать город.

Сколько выпало снега в Москве за последние сутки

Циклон «Ваня» стал самым мощным и снежным за последние более чем 100 лет. Снежный покров, который образовался в течении пятницы 15 декабря, составил 38 см.

Абсолютный рекорд установила метеостанция МГУ – 49 см.

Прежний рекорд – 33 см был зарегистрирован в 1919 году.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Последствия циклона «Ваня»

Московские коммунальщики занялись расчисткой дорог еще ночью, но мощный снегопад не оставил шансов, и столица с самого утра остановилась в пробках. Власти региона призывали москвичей пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт.

К вечеру пятницы в столичном регионе отмечаются восьмибалльные пробки.

На фоне возросшего спроса московское такси подорожало в четыре раза. В частности, поездка, которая ранее стоила 800 рублей, сейчас стоит около 3500 рублей.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда закончится сильный снегопад

По прогнозам синоптиков мощный снегопад должен был завершиться к вечеру пятницы. Сейчас метеорологи отмечают значительный спад осадков.

«К 17 часам активный циклон покинул территорию столичного региона. Небольшой снег местами еще возможен, но основная масса снегопадов ушла в Ярославскую, Костромскую, Нижегородскую области»

- ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус

В выходные циклон полностью иссякнет и будет наблюдаться повышение температуры. Метеорологи обещают потепление до плюсовых значений, но полностью снег не растает. Оттепель грозит сильным гололедом и тем, что столичный регион превратится в каток.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"