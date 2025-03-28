Вестник Кавказа

Первоцветы в Москве 2025: как цвели крокусы, хионодоксы и мать-и-мачеха

"Вестник Кавказа"
Несмотря на то, что сейчас только начало апреля, первоцветы в Москве уже успели порадовать жителей и гостей российской столицы. Показываем, как выглядели крокусы, хионодоксы, пушкинии и мать-и-мачеха весной 2025.

Первоцветы в 2025 году в Москве расцвели необычно рано, уже в марте. Парки российской столицы украсили яркие крокусы, нежные хионодоксы, изящные пушкинии и скромная мать-и-мачеха.

Увы, в апреле зима неожиданно вернулась в город: циклон "Зион" принес с собой отрицательную температуру воздуха, ветер, а главное – мощный снегопад, который, не прекращаясь, идет уже третьи сутки.

И сейчас, когда за окном бушует метель и раскинулись белоснежные снега, "Вестник Кавказа" предлагает вспомнить, как ярко, зелено и солнечно было еще недавно в парках и на улицах Москвы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Цветение хионодоксы в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение хионодоксы в парке Зарядье
Цветение крокусов в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов в парке Музеон
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Цветение крокусов в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов в парке Зарядье
Цветение хионодоксы в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение хионодоксы в парке Зарядье
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Цветение пушкинии в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение пушкинии в парке Зарядье
Цветение крокусов в парке Музеон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов в парке Музеон
Цветение крокусов в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов в парке Зарядье
Цветение пушкинии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение пушкинии
Цветение хионодоксы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение хионодоксы
Цветение крокусов в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов в парке Зарядье
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Цветение крокусов в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов в парке Зарядье
Цветение крокусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение крокусов
Цветение мать-и-мачехи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение мать-и-мачехи
Цветение пушкинии в парке Зарядье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“. Цветение пушкинии в парке Зарядье
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Россия наращивает железнодорожное сообщение с Абхазией

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

Россия, Китай и Иран обсудят ядерные вопросы в Москве

WANDI Bazar Eid Festival проходит в Москве к Ураза-байрам 2025

WANDI Bazar Eid Festival проходит в Москве к Ураза-байрам 2025

Страны ОДКБ обсудили в Москве подготовку к учениям &quot;Боевое братство&quot;

Страны ОДКБ обсудили в Москве подготовку к учениям "Боевое братство"

UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран

UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран

Дон Жуан Персидский: приключения продолжаются

Дон Жуан Персидский: приключения продолжаются

Первоцветы, 8 марта, весна в Тбилиси, Дубае и Москве: лучшие фото марта 2025

Первоцветы, 8 марта, весна в Тбилиси, Дубае и Москве: лучшие фото марта 2025

Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Праздник 1 мая: почему мы отдыхаем в честь весны и труда?

Праздник 1 мая: почему мы отдыхаем в честь весны и труда?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы