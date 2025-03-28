Первоцветы в Москве 2025: как цвели крокусы, хионодоксы и мать-и-мачеха

Несмотря на то, что сейчас только начало апреля, первоцветы в Москве уже успели порадовать жителей и гостей российской столицы. Показываем, как выглядели крокусы, хионодоксы, пушкинии и мать-и-мачеха весной 2025.

Первоцветы в 2025 году в Москве расцвели необычно рано, уже в марте. Парки российской столицы украсили яркие крокусы, нежные хионодоксы, изящные пушкинии и скромная мать-и-мачеха.

Увы, в апреле зима неожиданно вернулась в город: циклон "Зион" принес с собой отрицательную температуру воздуха, ветер, а главное – мощный снегопад, который, не прекращаясь, идет уже третьи сутки.

И сейчас, когда за окном бушует метель и раскинулись белоснежные снега, "Вестник Кавказа" предлагает вспомнить, как ярко, зелено и солнечно было еще недавно в парках и на улицах Москвы.