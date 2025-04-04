Пасха 2025: в чем смысл главного праздника православных, как его отмечают?

20 марта христиане всего мира, в том числе православные верующие в России, Армении и Грузии отмечают Пасху - главный праздник христианства. В чем суть этого праздника, как отметить этот день, как поздравлять близких и о многом другом - рассказываем в нашем материале.

Что за праздник Пасха?

Пасха - важнейший и самый древний из праздников христианства. Впервые Пасха как праздник упоминается в источниках второго века, то есть этот праздник отмечали ранние христиане, когда самого по себе понятия христианства как новой религии еще не существовало, точнее, оно считалось новым направлением иудаизма. Суть Пасхи - торжество жизни над смертью и искупление грехов человечества жертвой, которую принес Иисус Христос, Сын Божий, отдавший свою жизнь за всех людей в мире. Воскресение Иисуса Христа, отмечаемое в Пасху, то самое чудо, благодаря которому более двух тысяч лет назад многие уверовали в то, что на Землю пришел Спаситель.

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Когда начинается и сколько длится Пасха?

В 2025 году Пасху верующие отмечают 20 апреля, причём христиане всех деноминаций без исключений. Пасха всегда празднуется в воскресенье, а продолжается торжество 40 дней до Вознесения (в 2025 году - 29 мая) у православных христиан, и 50 дней у католиков до праздника Святой Троицы (в 2025 году - 8 июня). Самый главный день Пасхи, конечно же, день Светлого Христова Воскресения, но и остальные дни тоже не менее важны, поскольку они наполнены радостью.

Перед Пасхой православные верующие соблюдают пост, длящийся 6 полных недель (42 дня) и еще 6 дней Страстной, последней недели перед торжеством.

Почему Пасха - переходящий праздник?

Пасха - праздник, дата которого каждый год разная из-за довольно непростого способа расчёта. Рассчитывают дату праздника по лунному календарю, при этом учитывая солнечный цикл и отталкиваясь от даты весеннего равноденствия. Зачастую Пасха православная и католическая не совпадают, поскольку две церкви считают её по разным календарям: юлианскому и григорианскому. При этом армянская Пасха, Сурб Затик, например, совпадает с католической, а в Грузии Ахдгома всегда отмечается в тот же день, что и в России. Если Пасха отмечается в начале апреля, она считается ранней, а если в начале мая, то поздней. Зачастую дата Пасхи выпадает на середину-конец апреля. В 2026 году православная Пасха 12 апреля.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Христианская Пасха и еврейская Пасха

Христианская Пасха рассчитывается так, чтобы она примерно соответствовала иудейскому празднику Песах или еврейской Пасхе. Это связь обусловлена тем, что Иисус Христос был распят во время празднования Песаха. Христианское название праздника, ”Пасха” - калька с древнееврейского слова ”Песах”. И то, и другое слово означают в приблизительном переводе ”переход”, правда, в первом случае речь о переходе от смерти к жизни, а во втором - о миновании кары Господа в отношении еврейских первенцев.

Символы православной Пасхи

Главные символы православной Пасхи, это:

крест - символизирующий распятие и служащий напоминанием о том, что Иисус Христос отдал ради людей свою жизнь

красный цвет, символизирующий кровь Христа, пролитую за людей

яйца - символ Воскресения Сына Божьего

кулич, символизирующий присутствие Христа

пасха из творога, которая символизирует гору Голгофа и Гроб Господень.

В последнее время в России всё чаще на Пасху можно встретить изображения пасхального зайчика или кролика. Этот символ пришел к нам из католицизма, куда он попал из более ранних языческих обрядов, где он служил символом плодородия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отмечают Пасху?

Для православных верующих Пасха - самый главный и самый любимый праздник, поэтому отмечают ее с размахом.

В неделю перед Пасхой, Страстную седмицу, люди стараются привести в порядок дом, разобраться с делами

накануне Пасхи пекут куличи, красят яйца и делают творожные пасхи; закупают продукты к праздничному столу

в сам день Пасхи или накануне многие отправляются в церковь, чтобы освятить пасхальное угощение

в ночь на Пасху люди принимают участие в службе под названием ”Полунощница”, которая завершается крестным ходом вокруг храма

в Светлое Воскресенье Христово нередко устраиваются пикники и застолья, верующие поздравляют родных и близких

в Пасху также принято подавать милостыню и заниматься благотворительностью

некоторые делают друг другу подарки на Пасху, но в основном принято обмениваться яйцами и куличами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Пасхой

В России верующие поздравляют друг друга фразой ”Христос Воскресе - Воистину Воскресе!” Первая часть фразы упоминается в Евангелие от Матфея, а вторая - в Евангелие от Луки.

Поздравляя с армянской Пасхой, Сурб Затик, говорят: ”Христос арьяв и мерелоц” (Христос воскрес из мертвых!”), а отвечают: ”Орняле арутюне Христоси” (Благословенно Воскресенье Христово!”).

Грузинская Пасха, Ахгдома, приветствуется словами: ”Гилоцав Агхдгомас” - ”поздравляю с Пасхой!”. Фраза ”Христос Воскресе - Воистину Воскресе!” звучит так: ”Кристе Агсдга - Чешмаритад Агсдга”.

Верующие поздравляют друг друга целую неделю после праздника, которая носит название Светлой Седмицы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что не делают на Пасху?

В сам день Пасхи у православных не принято отправляться на кладбище: для этого есть особый родительский день после Пасхи, который называется Радоница. В 2025 году Радоница приходится на 29 апреля - второй вторник после праздника Воскресения Господня.

Также не принято есть пасхальные угощения до Пасхи, в том числе куличи, яйца и творожную пасху, в первую очередь потому что они не являются постными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какие приметы есть на Пасху?

Пасха не просто православный, а народно-христианский праздник, что, в том числе, означает наличие целого ряда примет, часть которых касается погоды, а часть - благополучия.

Погодные приметы:

солнечная Пасха - к хорошему урожаю

гроза в Воскресение Христово - к сухой и поздней осени

дождливая Пасха - к дождливой весне.

Приметы о благополучии на Пасху:

помочь нуждающимся на Пасху - избежать бедности

тот, кто увидит восход солнца в праздничный день, будет жить безбедно целый год

тот, кто одержит победу во время битья яиц, будет здоровым.