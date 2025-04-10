Со светлой Пасхой 2025: красивые открытки и оригинальные поздравления

Светлая Пасха – главный христианский праздник, широко отмечают его и православные в России. Расскажем, когда Пасха 2025, какие могут быть открытки, картинки и поздравления, а также что отвечать на "Христос Воскресе".

Пасха – главный праздник для всех христиан. Именно в этот день произошло событие, составляющее суть христианской веры: будучи распятым, Иисус Христос умер, но воскрес, доказав тем самым, что смерть не властна в полной мере над людьми. Кроме того, Воскресший искупил людские грехи и показал им дорогу к вечной жизни, даруя человечеству спасение.

Какого числа Пасха в 2025 году?

Пасха относится к числу переходящих праздников. Это означает, что на вопрос, когда Пасха в том или этом году, нельзя дать однозначного ответа – свой главный праздник христиане отмечают в разные дни каждый год.

Дата Пасхи определяется по очень сложному механизму, с использованием двух календарей, как солнечного, так и лунного. При этом католики используют григорианский календарь, то есть новый стиль, а православные – юлианский календарь, то есть старый стиль. Поэтому, как правило, католическая Пасха отмечается раньше, чем православная.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако в 2025 году все христиане – и православные, и католики, и протестанты – отметят Пасху в один день, 20 апреля. В последний раз даты Пасхи у разных ветвей христианства совпадали восемь лет назад.

В целом в наше время Пасха обычно отмечается в промежутке с 4 апреля по 8 мая по новому стиль, то есть 21 марта и 25 апреля по старому стилю.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления с Пасхой

В светлый праздник Пасхи верующие поздравляют друг друга традиционным церковнославянским приветствием "Христос воскресе!", то есть Христос воскрес.

Что отвечать на эти слова? В ответ надо сказать "Воистину воскресе!".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

После обмена поздравлениями на Пасху принято целоваться троекратным поцелуем.

Фраза "Христос воскресе" имеет древнюю историю и восходит к описанным в евангелии событиям. Изначально о воскресении Христа рассказали ангелы, обращаясь к женам-мироносицам у оказавшегося пустым гроба. А затем по всему миру благую весть распространили апостолы.

К установленной и освященной веками словесной формуле можно прибавить также и личное поздравление в свободной форме. Оно может быть в стихах или в прозе, но главное – чтобы оно шло от чистого сердца.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом, поздравляя воцерковленных людей, лучше уделить особое внимание религиозной стороне Пасхи. Для остальных поздравление может быть более "светским".

Поздравляю со светлой Пасхой – днем Воскресения Христова! Христос воскресе! Пусть пасхальная радость победы жизни над смертью наполнит ваше сердце до краев и не покидает его весь год! Счастья и мира вашему дому!

Примите мои добрые поздравления с Воскресением Христовым! С Праздником Пасхи! Счастья, радости, светлых дней!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С праздником Пасхи! Сегодня день, когда свершилось великое событие – Воскресение Христово! В этот радостный праздник хочу пожелать всего самого лучшего! Пусть вера ваша будет крепка, а любовь Божия всегда наполняет вашу душу!

С Пасхой! Пусть этот праздник всегда напоминает вам о том, что добро побеждает зло, жизнь берет верх над смертью, а свет одолевает тьму!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Примите мои поздравления с праздником Пасхи! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен Божьей Благодатью! Пусть вера укрепляет вас на вашем пути! Пусть ваши помыслы и поступки всегда будут искренни и чисты! Желаю счастья и мира!

С Пасхой! Пусть в душе будет светло, а на сердце радостно! Христос воскресе! Да хранит Бог вас и ваших близких!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открытки с Пасхой

К традиционному поздравлению, о котором речь шла выше, можно приложить красивую пасхальную открытку. Конечно, лучшим вариантом станет оригинальная картинка, созданная своими руками или при помощи нейросети.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Можно, однако, и найти в интернете на тематических ресурсах готовые открытки, обычно их можно скачать бесплатно. Выбор за вами!