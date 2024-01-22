В Москве будет морозно и облачно

ВВ Москве прогнозируется морозная погода. Днем в Москве столбики термометров остановятся на отметке в -8 градусов, ночью похолодает до -9 градусов.
Синоптики прогнозируют в столичном регионе морозную и облачную погоду. Днем в Москве столбики термометров не поднимутся выше -8 градусов. На дорогах гололедица.
«Днем в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица»
– Гидрометцентр России.
По области прогнозируется до -11 градусов, а ночью может похолодать до -14 градусов.
Сейчас в столице – 11 градусов.