Вестник Кавказа

В Москве будет морозно и облачно

В Москве будет морозно и облачно
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВВ Москве прогнозируется морозная погода. Днем в Москве столбики термометров остановятся на отметке в -8 градусов, ночью похолодает до -9 градусов.

Синоптики прогнозируют в столичном регионе морозную и облачную погоду. Днем в Москве столбики термометров не поднимутся выше -8 градусов. На дорогах гололедица.

«Днем в столице будет от минус 6 до минус 8 градусов. В ночь на вторник температура воздуха может опуститься до минус 9 градусов, ожидаются облачность с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица»

– Гидрометцентр России.

По области прогнозируется до -11 градусов, а ночью может похолодать до -14 градусов.

Сейчас в столице – 11 градусов.

 

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Телеграм
1800 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы